恒指重企二萬七　小米升近3%　體育用品股跑贏大市｜持續更新

撰文：黃捷黃文琪
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【10:20】恒生指數報27143點
大市跌約155點，跌穿27000點水平，體育用品股再上，安踏 （2020） 升近5%；李寧 （2331） 升近1%；特步 （1368） 升0.28%，一度破頂高見16.32元。
港股ATM方面，騰訊（0700）跌逾1%；阿里巴巴（9988）跌近2%；美團（3690）跌轉升，揚逾1%；小米（1810）升近3%。
【10:00】恒生指數報26957點
大市跌約155點，跌穿27000點水平，體育用品股再上，安踏 （2020） 升逾6%；李寧 （2331） 升逾1%；特步 （1368） 升2%，破頂高見16.32元。
快手（1024）跌近5%，報152.2元。
【09:20】恒生指數低開
恒生指數低開21.56點，報27131點；科指挫26.48點，報7295點；國指低開12點，報9810點。
科技股龍頭騰訊（0700）低開0.57%；阿里巴巴（9988）低開1.17%；美團（3690）挫1.27%；京東（9618）挫0.58%；快手（1024）低開3.13%。惟小米（1810）高開0.98%，報25.65元。
醫思健康（2138）進一步折讓近3%配股予股東鄭志剛，淨籌近2.5億元，股價高開6.16%，報15.86元。
【08:56】亞股低開
港股昨日大瀉逾800點，隔晚美股亦偏軟，道指最多急瀉536點，收市跌幅收窄至259點，收報34421點。
市場氣氛轉差，累及亞股今日﹙9日﹚早段亦向下。日本日經225指數最新跌444點或1.58%，報27673。南韓首爾KOSPI則跌56點或1.72%，報3196點。