Riskoff模式初現　資金棄股轉債　港股考驗二萬七支持｜早市部署

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-07-09 09:46

環球股市大跌，受到變種病毒疫情擴散，憂損害經濟增長，投資情緒開始初步出現轉入risk off 模式跡象，即是將資金泊入貨幣及債市，而流出股市。歐美股市昨全線向下，當中以德法股市跌幅最大(分別挫1.7%-2%)，對港股的走勢可謂雪上加霜。不過，恒指已經連跌八日，累挫2135點，其實已經有機會預先反映了跌幅，固然大跌市下，恒指今日勢下試二萬七大關，但是也不宜完全忽略跌勢喘定的機會。

上日恒指已經連跌八日，單日挫逾800點，跌幅達2.9%，是亞洲區內表現最差股市，當時市場仍認定跌勢主要受累中資科技股的監管政策風險所觸發，而忽略了外圍市場亦出現多項走勢變化：包括石油輸出國組織存分歧，曾經觸發國際油價單日挫逾2%、美元重上逾三個月高位，同時美債息急跌，十年期國債息跌至1.3厘等。

小米再次出手回購股份。上日斥資近1.97億元，以25.2元至25.45元的價格，回購775萬股(資料圖片)

資金避險 日圓近一個月高 美債息逾五個月低

現在整合重看，市場避險需求有跡可尋，先是美債息，10年期美債收益率勢連續第八個交易日下跌，一度跌穿1.3厘，近五個月低，反映投資者投資者持續擔心經濟復甦的最佳階段可能已經結束，同時美股本周連日新高，令到估值高企，亦觸發資金高位獲利。據彭博數據，標普500指數市盈率達30.7倍，超越2000年科網股爆破時的市盈率。摩根士丹利認為美股未來半年的回調幅度將達到10%或15%左右。

市場避險情緒濃厚，從貨幣走勢上可見一斑，日圓再度發揮避險功能，日圓漲昨晚最多逾1%，高見109.5兌一美元，最新仍報109.89，企穩110以下。因此，綜合匯市及債市走勢，市場棄股轉債轉匯，刻下急於猜度恒指低位，並不實際，反而應積極留意各大企業管理層的行動，會否在股價低位時有回購動作，才再作部署。

小米近2億元回購股份

近期跟隨中資科網股急跌的小米(1810)，再次出手回購股份。上日斥資近1.97億元，以25.2元至25.45元的價格，回購775萬股。今次是繼4月23日後，再次出手回購股份。