房地產、金融業增長迅速　《彭博》：港經濟復甦　窮人無法受惠

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-09 14:43

據《彭博》報道，本港經濟在今年上半年恢復增長，房地產價格再創新高，港股市場交投熾熱，金融業增長迅速，但失業率高企，低收入家庭數目較疫情前激增一倍。

牛津經濟研究院駐香港的首席經濟學家Tommy Wu表示，面對香港經濟的潛在重組，勞動力再培訓和社會制度的改善變得更加緊迫，香港可能會走向再工業化，而旅遊業可能會從主要服務大眾市場轉向小眾市場。

中原城市領先指數 是一個每週發佈的指數。它是基於在中原集團的買賣合約成交價編制，用於反映最新的地產市場價格變動。（中原網頁截圖）

從事金融業的人數有所增加

本港金融、房地產、保險和商業服務部門的失業率仍遠低於總體失業率，約為零售、住宿和餐飲部門失業率的一半。數據顯示，今年首季零售業工作崗位比2019年疫情前水平下降20%，而從事金融業的人數實際上有所增加。

今年首季零售業工作崗位比2019年疫情前水平下降20%，而從事金融業的人數實際上有所增加。（彭博）

低收入家庭數目激增一倍

香港浸會大學講師Aries Wong 表示，本港金融業的增長不太可能直接令低收入群體受益。在缺乏可持續復甦和政府經濟紓困措施的情況下，低收入群體的情況或不可能很快得到改善。

截至2021年3月，香港低收入家庭的數量，即定義為月收入低於9,100港元的家庭在過去兩年中幾乎翻倍，達到149,700戶。工作人口當中，79%是低技能工人，包括從事初級工作、服務和銷售。數據顯示，近30%的人在零售、住宿和食品服務行業工作，另有13%的人在交通行業工作。