港股連跌8日終反彈　力守二萬七關　科技股弱勢未除│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-07-09 18:52

港股連跌8日後終有反彈，恒指今日先一度失守二萬七關和250天牛熊線（約27116點），自6月28日至今這九日間最多跌2532點或8.6%，低見26861點，其中，科技股最為當災，恒生科指一度創去年10月新低，並自高位跌近35%。

大市急跌由權重的科技股拖低，阿里巴巴（9988）和騰訊（700）創年內新低，阿里更失守200關，而美團（3690）亦由338元至258元，短短九日間最多跌23.7%。

監管風險令市場避險 阿里失200關

本輪中資科技股急跌由監管政策風險所觸發，最近一周內地叫車平台「滴滴出行」（美：DIDI）因存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，國家網信辦根據相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」App，並要求滴滴出行認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。

阿里巴巴和騰訊創年內新低，美團短短九日間最多跌23.7%。

其後，國家市場監督管理總局在7月7日宣布，阿里、騰訊、滴滴、蘇寧、美團五大互聯網平台共22起合併或收購案均違反了《中華人民共和國反壟斷法》第二十一條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。市監局對涉案企業分別處以50萬元罰款。

同時，又出台《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，是首次以中共中央辦公廳及國務院辦公廳名義，聯合印發打擊證券違法活動的專門文件，提出強化退市監管及加強中概股監管等。一連串的監管事件打撃本來已是「弱不禁風」的科技股。

外圍股市情況同樣走弱，美股道指昨一度跌逾500點，最後跌259點或約0.8%，歐股更是慘烈，德、法、英股分別跌1.7%、2%和1.7%。

外圍也現獲利盤 資金沽股買債

另外，屋漏偏逢連夜雨，外圍股市情況同樣走弱，美股道指昨一度跌逾500點，最後跌259點或約0.8%，納指跌0.7%，標普500指數跌近0.9%。歐股更是慘烈，德、法、英股分別跌1.7%、2%和1.7%，其中法股更是跌近一個半以來新低。

美國聯儲局早前公布上次會議紀要，指出美國經復甦未進一步實質進展，展開減少買債規模的門檻尚未達到，美國10年期債息曾跌穿2月時1.3%水平。同時，歐央行仍在商討延長超寬鬆政策，而新策略則將通脹目標設定在2%，並允許在一段過間內時超出2%的指標。

面對美國下半年潛在收緊貨幣政策，經濟增長更因基數而走低，市場下半年將尋求回報之下，要思考的是市場錢多（7月8日美國聯儲局隔夜逆回購操作近7,934億美元），但卻未敢進取地流入股市，是否代表股市未能承載更多資金？

同時，在貨幣政策未有大轉時，投資者先行在股市獲利，並投入債市。其中一個原因或是在通脹未再升溫時，資金尋求回報和吸引資產，但標普500指數市盈率已高達30倍，股息率亦有1.34%，較1至2個月前的美國10年債息還要低，那麼資金吸引便先流入國債。此情況非單在美國債市之中出現，同時亦在歐洲和中國出現，其債息同樣走低，中國10年國債更跌至近3%。

因此，市場流動性的確仍是泛濫，惟要關注股市再升的動力，市場風格會否偏好債市。而中資科技股現時跌至超賣水平，儘有反彈，只要小注博反彈，莫過勇進場撈底。