銀行公會對下半年本港經濟審慎樂觀　銀行處理消費券過程順暢

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-09 17:50

香港銀行公會今日（9日）就「網絡釣魚」騙案、消費券計劃、疫苗接種計劃及宏觀經濟作出相關回應。

促進公眾防範「網絡釣魚」攻擊

根據業界的報告，「網絡釣魚」詐騙活動近日明顯增加。銀行公會提醒，客戶應小心保管個人資料，包括銀行賬戶的名稱、登入密碼以及一次性密碼等。同時，根據監管要求，銀行不會透過短訊或電郵附上超連結，引導客戶到其網站或流動應用程式進行交易。銀行更不會透過超連結要求客戶提供任何敏感的個人資料，包括登入密碼和一次性密碼。

公會又指，客戶點擊任何聲稱由銀行發出的超連結之前，必須三思，並加以提防。雖然「網絡釣魚」並非新事物，但鑑於騙徒手法層出不窮，銀行公會呼籲，客戶應緊記自己就是防範詐騙的第一度防線。如客戶懷疑受騙，應立即通知相關銀行，並報警求助。

消費券計劃書面登記表格

銀行作為社區的重要持分者，積極配合消費券計劃的表格收集工作，選擇透過填寫書面表格登記的合資格人士，可以於8月14日或之前，將表格連同香港身分證副本，交到郵政局，或五家銀行合共440家分行的收集箱。

據銀行公會了解，相關銀行過往參與現金發放計劃，累積不少經驗，因此，自7月5日接受收表以來，分行的運作大致暢順。銀行公會亦得悉，如果個別長者忘記準備身分證副本，銀行會盡力協助。

疫苗接種計劃

銀行公會指出，為確保業界明白監管機構有關新冠疫苗接種計劃的指引，一直與監管機構保持溝通，並已經就需要接種疫苗員工人數和檢測安排等要求，向會員銀行分享進一步資訊。

針對接種疫苗或檢測證明，公會已經取得個人資料私人專員公署的指引，並提醒會員銀行在收集相關資料時，必須確保符合《個人資料（私隱）條例》要求，避免收集不必要或過量個人資料。

其中，銀行會要求相關員工確認，是否已接種疫苗，而銀行可以保留權利，要求員工提交有關證明，以供核實。

至於需要接受定期檢測的員工方面，銀行應該在上述條例的框架下，跟進和檢視相關員工的檢測結果，並承擔相關檢測費用，以保障安全工作環境和有效率的持續營運計劃（Business Continuity Plan）。

宏觀經濟和利率前景

銀行公會對本港下半年經濟表現審慎樂觀。一方面，本地疫情近日漸趨穩定，加上疫苗接種率持續上升，有利於盡快放寬社交距離措施、刺激本地經濟以及跨境活動。另一方面，因應政府一系列包括電子消費券，以及百分百擔保個人貸款等紓困措施，下半年的增長動力可望加強，銀行公會期望商業活動更趨活躍，帶動貸款需求。

目前香港銀行體系流動性充裕，港元匯率及拆息穩定，銀行公會表示，將繼續密切留意市場變化，估計超低利率的環境，仍然會維持一段時間。