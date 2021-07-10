小鵬獲納入恒生綜合指數　花旗料可成股價催化劑　先行升目標價

撰文： 鍾綽姸 最後更新日期： 2021-07-10 10:30

有中國版Tesla之稱的小鵬汽車（9868），已於本周三（7日）登陸本港股市。該公司上市不久，已獲恒指公司納入恒生綜合指數，從7月21日起成為恒生綜合指數新貴。大行認為獲納入恒指綜合指數，可成為股價催化劑；又預期最新快在今年第四季，成為港股通股份名單一員。

恒指公司於7月８日公布，小鵬汽車符合恒生綜合指數的快速納入規則要求，能在上市首個交易日市值排到恒生綜合成份前10%，將於7月21日起納入恒生綜合指數、恒生綜合行業指數－非必需性消費、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數及恒生消費品製造及服務業指數。

圖中為小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地。（翟梓謙攝）

獲花旗上調目標價

小鵬獲大行唱好。花旗報告表示，納入指數能成為股價催化劑，預期最快在第四季度納入港股通，擴大投資者範圍，因此將目標價由50.30美元上調至56.3美元（約218.4港元），維持「買入」評級。

陳政深﹕難對股價產生即時正面作用

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，預期小鵬汽車會有持續高增長，不過由於生產線及款式較等少的因素，限制市場佔有率，令競爭力比同業低，但相信有助推動汽車行業發展。

他又指，納入恒生綜合指數和港股通難以對股價有即時的大作用，因資金流通量和被動買盤比例較少，相信擁有穩定基本因素，才是帶動股價的關鍵，。