人行降準港股終止八連跌　本月首次升市　全周仍跌近千點

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-07-10 08:00

恒指連跌八日，直至周五（9日）跌穿二萬七大關、創今年新低後，才見止跌回升，是本月第一日出現升市。且看周五收市後，人行宣布下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，為市場注入1萬億元人民幣，能否稍為緩解市場的悲觀情緒，為下周港股技術性反彈鋪路。

總結全周，恒指累跌965點或3.4%；兩周累挫1,943點或6.6%。恒生科指本周急挫近6%，兩周合共接近一成。主因受內地加強監管影響科網平台影響。

港交所本周逆市升逾7%，市場預期中資科企獨角獸會放棄到海外上市，而轉投香港集資。（資料圖片/江智騫攝）

恒指跌勢由上月底（6月28日）開始。當日恒指一度升至29394點水平，創一個月高位，不過當日已經單日轉向，恒指轉升為跌，並展開連續八日的跌浪（上一次港股八連跌，已是2015年底之事）。在本周，恒指一度單日重挫800點，創4個多月以來最大跌幅，並且創出今年新低位26861點。

大市急跌由重磅科技股拖累，點燃起跌市的序章，是由於內地叫車平台「滴滴出行」（美：DIDI）因存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，國家網信辦根據相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」App。其後，內地印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，是中辦、國辦首次針對資本市場監管聯合發文，規格之高實屬罕見，進一步打擊市場投資氣氛。另外，國家市場監督管理總局在周三宣布，阿里、騰訊、滴滴、蘇寧、美團五大互聯網平台共22宗合併或收購案均違反了《反壟斷法》並判罰。

大跌市下成為恒指成分股升幅榜冠軍的是海底撈，反映資金流入內需消費股避險（資料圖片）

阿里騰訊挫至年內新低

監管政策密集出台，重磅科技股阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）創年內新低，阿里更失守200關，全周累計挫逾7%。美團（3690）在短短九日間，最多跌逾23%。

海底撈升近一成 資金流入內需消費股避險

投資情緒開始初步出現步入risk off 模式的跡象，即是將資金泊入貨幣及債市，而流出股市。從恒指升幅榜中，亦可發現市場的避險情緒強烈，資金流入內需消費股避險。當中，在大跌市下成為恒指成分股升幅榜冠軍的，是火鍋店海底撈（6862），季軍是體育品牌股安踏（2020），兩股分別全周升9.2%及5.4%。

另外，港交所本周亦一度晉身「啡底股」，重上500元大關，全周逆市升逾7%。主要動力是市場預期中資科企獨角獸會放棄到海外上市，而轉投香港集資。