恒指插穿二萬七後反彈　專家：應持審慎態度　推薦兩類股逆市尋寶

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-07-10 15:00

港股連跌八日後反彈，周五一度跌至26818點，創去年年底新低後便「拗腰」倒升191點，報27344點，力守二萬七關兼250天牛熊線（約27116點），不過全周仍跌965點。專家分析指，勿因短線反彈而進取入市，應持審慎態度，宜先買績優股如汽車和體育用品股。

恒生科技上周大跌近5.9%，跑輸恒指的跌3.4%。科技股連日弱勢兼拖累港股下跌，宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒接受訪問時表示，大市急跌連失多個支持，周五收市上企250天線，稍為回穩，認為個別科技股短線反彈，但由於監管未完，仍會影響股價。

林嘉麒認為騰訊現時是抵買的，料可守去年12月底支持，並買來長揸並非短炒。（路透社）

林嘉麒：騰訊現價買屬長揸 看好汽車行業

「下周一最為關鍵，大市要重上27500之上才好撈底，但料仍是在大型區間橫行，但一旦失守250天線，便要睇淡，下個支持位為26500點，即去年12月的平台區，甚至再下試25000區」。他又指，美股現時較為複雜，其估值、股價升得高，投資者一有風吹草動便先減持避險。

對於騰訊，林嘉麒認為現時是抵買的，料可守去年12月底支持，「中線來說是抵博，現時買是長揸並非短炒，而持貨的都要設止蝕位，提防仍有機會下跌」。他較為看好傳統經濟股如汽車和汽車代理股。

人行上周五收市後宣布將全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金1萬億元人民幣，並將於7月15日起生效。

降準有預期 市場反映壞消息多於好消息

人行上周五收市後宣布將全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金1萬億元人民幣，並將於7月15日起生效。人行表示，是次降準是貨幣回歸政策常態後的常規操作，重申穩建貨幣政策取向並沒有改變，不會「大水慢灌」。

艾德證券期貨聯席董事陳政深接受訪問時表示，此時公布降準當然是好，市場資金多了，對中港股市有利。「不過要留意的是，國務院早前已提到適時運用降準等貨幣政策工具，市場對降準早已有預期，而且目前市場對好消息並不太反映」。他指，下周要觀乎大市可否重上27500點，如可重上便算回穩，但如受制27500點，便恐下試26600區支持。

陳政深指，體育用品股先吼特步和中國動向，其後才安踏。（特步網頁）

陳政深：可吼體育用品航運

他指，港股上周四大跌807點，接連失守27750點及27500點，現時再遇上美股回調及日圓走強，資金流入美債，可見投資者在高位鎖定利潤，「對於本身已是弱勢的港股更是雪上加霜，故對周五的反彈較為審慎」。陳政深再指，雖然騰訊穿底後「拗腰」，但收市價未能重上周四的543.5元高位，暫未可作單日轉向。加上，資金流出香港，當資金未回來時，不會輕易撈底。

在淡市之中，他看好體育用品股和航運股，因其數據和業績佳，體育用品股先選特步（1368）、中國動向（8032）、安踏（2020）具多品牌的公司，並上述依次序買股。而有傳美國拜登政府將發布行政命令，要求美國聯邦海事委員會（FMC）和陸上交通運輸委員會（STB），監管美國海陸運輸市場的競爭，降低美國企業的運輸成本的消息，他認為這只是短線負面航運股而已，航運需求旺盛，其估值又便宜，看好中遠海控（1919），認為現價可買，上望25元。