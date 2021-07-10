美股｜三大指數創收市新高　金融股領跑　拜登反壟斷法案挫醫療股

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-07-10 05:38

從前一交易日跌勢中反彈。美國三大股指均於週五收盤創下歷史新高。小盤股羅素 2000 指數週五更是上漲超過 2%。金融銀行股造好，醫療股包尾，或受總統拜登周五簽署了一項針對科技、醫療等行業巨頭的反壟斷法案影響。熱門中概股普遍上漲漲，其中BOSS直聘（BZ）漲了15.9%，知乎（ZH）漲11.3%；股價四天跌了四成的滴滴周五反彈7.35%；阿里巴巴ADR（BABA） 升逾3%。

美股收市，道指上漲 448.23 點或 1.3%，創 34870.16 點收盤紀錄。標爾 500 指數反彈 48.73點或1.13%，收報 4369.55 點創歷史新高。以科技股為主的納指上漲142點或0.98%， 收於創紀錄的 14701.92點。

成分股中金融銀行股造好，發現金融公司（DFS）升6.19%，道富集團(STT)升5.68%；矽谷銀行（SVB）升5.57%；第一資本金融(COF）升5.3%。高盛（GS）升3.57%，摩根大通（JPM）升3.2%，美國運通（AXP）升2.65%。

總統拜登周五簽署了一項針對科技、醫療等行業巨頭的反競爭法案。標普500成分股中包尾全是醫療股，其中Biogen (BIIB) 股價跌2.95%，生產血糖監測器械的Dexcom（DXCM）跌1.39%，瑞思邁（RMD）跌1.22%，生產醫療器材的百特國際（BAX）跌1.1%。大型科技股周五漲幅也收窄，其中亞馬遜（AMZ）更報跌 0.3%。

行業ETF中，區域銀行ETF（KRE）收漲4.48%領跑，銀行業（KBWB）漲超3.94%，金融業ETF（XLF）漲2.89%，全球航空業ETF（JETS）漲2.35%，能源業ETF（XLE）漲2.13%。

標普500 指數本周上漲 0.4% ，是連續第六週上漲。道指和納指自周一以來分別上漲 0.2%和 0.4%。