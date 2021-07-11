《環時》：中國互聯網企業比任何時候更要「繃緊國家安全這根弦」

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-11 19:10

官媒《環球時報》日前發表評論，表示內地監管的目的「決不是為了打擊互聯網民企」，而是要「把規則真正樹立起來」，構建起有助於保護競爭、促進互聯網企業整體加快發展的大環境。評論更點出，在中美關係緊張下，內地互聯網高科技公司需要比任何時候都「更加繃緊國家安全這根弦」。

告別互聯網公司可「野蠻生長」思維

《環時》指，相關網企應從中看到國家加強市場監管的決心，需主動告別互聯網公司可以「野蠻生長」的思維。

評論又指，隨著美國不斷升級對華戰略打壓，中國國家安全面臨一些前所未有的挑戰，社會對互聯網民營企業有4個「基本期待」。網企不能因為有公司股權由境外資本掌握，或去境外上市等原因，導致出現國家安全性漏洞。

社會對網企的4個「基本期待」

而且成功的科企應協助內地當局，加快填補行業規則的空白，而不應利用規則空白搞「明顯有悖基本法律精神」以及「負面沖擊國家管理格局」的事情，「走在前面」的科技企業不應導致不合理的壟斷或者競爭混亂。

評論續指，社會道德和法律框架內順勢而為，建立起更加廣泛的責任意識。另外，互聯網公司裡年輕人多，內部資訊與公共輿論的交互性強，對年輕人的工作方式、生活方式具有一定的引導乃至示範效應。

比如「996」的出現和圍繞它的爭議，在社會上造成的影響便有較強的負面性。互聯網公司雖有自己的特殊性，但上述情況應當避免。

不可用「大到不能倒」思維與監管博弈

文章總結指，內地互聯網企在全球發展得較快，為國家上升作出貢獻。但個別網路巨頭不應因此而驕傲，更不可用「大到不能倒」的思維與國家監管體系博弈，甚至試圖用個別公司的私利影響國家的整體規則建設。