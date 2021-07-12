港股午後升近200點　體育用品股逆市向下　騰訊挫逾1%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-12 14:42

港股連跌八日，單計上周累跌965點或3.4%。上周五（9日）恒指回彈，加上人行意外地全面降準放水萬億，恒指當天收升191點，報27344點。今早恒指「黑期」在27615附近，升約350點，港股會否持續向上？

【14:30】體育用品股逆市向下

港股午後升190點或0.7%，報27535點。恒生科指升73點或1%，報7503點。大市成交額暫為1163.19億元。

騰訊（0700）午後仍跌1.5%，報530.5元，阿里巴巴（9988）微升0.87%，報197.2元；美團（3690）漲2.3%，報530.5元。

港交所（0388）漲2.9%，報504元。

藥明（2269）升1.6%，報136.6元。

體育用品股安踏（2020）微跌0.11%，報185.2元；李寧（2331）挫3.4%，報88.6元。

【12:10】兩新股表現弱 優趣匯倒跌16.7%

港股反覆上落，恒指半日升185點或0.68%，中午收報27530點；恒生科指收報7504點，升75點或1.01%；恒生國指升77點或0.79%，收報9963點。大市成交額達868.67億元。

比亞迪（1211）半日飆逾8.7%，中午收報235元，成交額24.41億元。吉利（0175）亦揚逾4%，收報24.6元；廣汽（2238）升1.4%，收報7.8元；長汽（2333）升2%，收報28.05元。

科技股騰訊（0700） 逆市跌1.6%，中午收報530元；美團（3690）漲2.4%，收報286元；阿里巴巴（9988）升0.7%，收報196.8元。

金融股方面，港交所（0388）半日上揚2%，中午收報499.8元，成交額29.29億元；滙豐（0005）升逾1%，收報44.15元；友邦（1299）則跌0.8%，收報93.8元；工行（1398）亦跌0.22%，收報4.49元；建行（0939）微升0.18%，收報5.56元。

海底撈（6862）半日上漲6.7%，中午收報47.1元。

兩隻新股上市，分別是領悅服務（2165）和優趣匯（2177），前者中午收報4.24元，升幅大幅收窄至逾1%，後者則倒跌16.7%。

【11:17】恒指維持升幅逾百點

恒指維持升幅逾百點，最新報27486點，升142點或0.52%；恒生科指報7484點，升55點或0.75%；大市成交額742.54億元。

騰訊（0700）續瀉2.4%，報525.5元；小米（1810）亦倒跌0.6%，報26.55元。

吉利（0175）則轉升逾4%，報24.6元；廣汽（2238）、長汽（2333）均上漲逾2%。

【10:37】恒指升幅再度收窄

港股最新升114點或0.42%，報27459點，大市成交額571.35億元。

【10:20】騰訊倒跌逾1%

恒生指數回升逾200點，最新報27547點，升203點或0.74%；恒生科指亦回升101點或1.37%，報7531點；恒生國指反覆升93點或0.94%，報9978點。

股王騰訊（0700）倒跌1%，報533元；美團（3690）飆逾3.5%，報289元；阿里巴巴（9988）升0.4%，報196.2元。

友邦（1299）轉跌0.7%，報93.9元。港交所（0388）則升2.9%，報504元，重上啡底股。

內銀股招行（3968）漲幅收窄，現報62.5元，升1.54%；建行（0939）升0.18%，報5.56元；工行（1398）則跌0.22%，報4.49元。

【10:00】海底撈曾飆近7%

海底撈（6862）飆近7%，高見47.2元，最新報47.05元，仍升6.6%；農夫山泉（9633）亦漲4.2%，報40.7元；美團（3690）升3%，報287.6元。

舜宇光學科技（2382）曾挫逾7%，低見212.4元；跌5.5%，報217.6元，成交額8.36億元。該公司表示，6月手機鏡頭出貨量8581.6萬件，按年跌27.1%，按月跌13.7%，主要是因為受海外疫情及國內智能手機市場需求放緩的影響。

【09:56】中興通訊炒上逾一成

中興通訊（0763）一度飆逾11%，高見24.4元，最新報24.05元，仍升9.8%，成交額1.29億元。該集團公布，預計截至今年6月底止上半年，歸屬股東淨利潤38億至43億元（人民幣‧下同），按年上升1.05倍至1.32倍。

【09:40】科指反覆轉跌

恒生指數升幅略收窄，現報27472點，漲127點或0.47%；恒生科指轉跌5點或0.07%，報7424點；大市成交額暫為234.46億元。

美團（3690）續升3.2%，報288元；騰訊（0700）反覆，現升0.01%，報539元；阿里巴巴（9988）則升1.94%，報199.3元。

比亞迪（1211）漲逾3%，報223.2元；吉利（0175）則跌1.7%，報23.25元；贛鋒鋰業（1772）大漲逾7%，高見142.5元，創30天新高，現報141.6元，仍升6.9%。

首創置業（2868）復牌勁飆逾四成，現報2.43元。

【09:30】滬深三大指數向上

上證指數開報3545點，高開21點或0.6%；深證成指開報14970點，高開125點或0.85%；創板指開報3453點，高開43點或1.28%。

【09:20】恒生指數高開328點

恒生指數高開328點或1.2%，報27672點。恒生科指高開90點或1.22%，報7520點。恒生國指開報10010，升124點或1.26%。大市暫成交額36.91億元。

科技股龍頭騰訊（0700）高開2%，報549.5元；阿里巴巴（9988）亦開升近2%，報199.3元；美團（3690）漲逾3%，報287元。小米（1810）揚1.1%，報27元。

金融股方面，港交所（0388）高開2.65%，報503元；友邦（1299）升0.6%，報95.1元；平保（2318）開升0.77%，報71.8元；滙豐（0005）升近2%，報44.4元；招行（3968）漲逾3%，報63.45元。

今日兩隻新股上市，分別是領悅服務（2165）和優趣匯（2177），前者開報5.2元，飆逾24.1%，後者開報12.22元，升3.03%。