美銀：五個因素打壓市場　標指本季或插至4000點以下

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-07-12 13:52

《新浪財經》報道，美國銀行認為，五個因素將在第三季度給市場帶來壓力，導致資產價格回落，股市也可能大幅下跌，標普500指數可能跌至4000點以下。

美銀分析師在一份報告中寫道，今年（2021年）上半年，許多資產都迎來了利好消息，但這場華爾街「繁榮/泡沫」可能需要「稍事喘息」。他們認為，大流行、價格、定位、政策和利潤這五大因素將在第三季度拖累信貸、股票和大宗商品回報，部分原因是市場預期第四季度企業盈利增長將相對較弱。

一、大流行

美銀預計，隨着全球新冠病毒感染病例不斷增加，今年和明年的增長和盈利預期都將下降。這可能會給資產價格帶來下行壓力。

二、價格

最新一波疫情爆發之際，資產定價已經相當強勁，標普500指數市盈率處於網路泡沫時期的水平。大宗商品和房地產價格也處於或接近歷史最高水平。美國無風險債券與垃圾債券之間的息差異常收緊，垃圾債券收益率上周五跌破通脹水平。（當收益率下降時，價格就會上漲。）

三、定位

美銀分析師指出，調查數據顯示，基金經理將大量資金投入「後周期」資產最適合通脹和疲軟增長的資產。在第三季度，他們預計標普500指數將跌破4000點，較目前水平下跌約8%，科技股將領跌。

四、政策

發達國家的通脹將迫使貨幣和財政當局在第三季度放鬆刺激措施。此外，美國總統拜登提出的1.7萬億美元基礎設施計劃的前景也變得黯淡，因為拜登政府現在追求的是一項縮小版的兩黨協議。

五、利潤

鑑於未來可能出現的新冠疫情限制、供應短缺以及可能出現的增長減速，企業利潤將在今年下半年受到壓力。股市也可能會先發制人地下跌，因為投資者的不安情緒將使第四季度利潤下降，反映在第三季度的股價上。