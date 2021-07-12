人行放水｜中金：降準如何影響港股？

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-07-12 14:23

中國券商中金公司發布研報指出，上周（7月6日當周）海外中資股市場大幅下跌，主要原因一是中國國務院發出降準信號引發市場對國內經濟的擔憂，二是海外上市中資企業監管不確定性上升。

一方面，上周三（7月7日）國務院突然暗示降准以及周五（7月9日）人民銀行正式宣佈下調存款準備金率引發市場廣泛關注。銀行和周期性板塊大幅下跌，10年期中國國債收益率在疫情後首次跌破3%，主要由於投資者擔心意外的降準是否隱含着市場和政策制定者之間對於經濟基本面的前景方面是否存在明顯的「訊息差」。

全面降準也將有助於部分緩解中國當前結構性通脹壓力和下游需求疲弱的問題。上周公布的6月通脹數據表明PPI與CPI剪刀差仍處歷史高位。PPI-CPI剪刀差居高不下或將擠壓下游行業利潤，這也可能是此次降準背後的一個原因。從歷次降準的歷史經驗看，中金注意到在降準後的三個月中新經濟板塊平均跑贏老經濟板塊，港股市場也通常有不錯表現。

另一方面，海外中資股成長標的、尤其是平台經濟仍將面臨監管壓力。上周證監會和網信辦宣佈將加大對海外上市中資企業的監管力度使得海外中資股科技和成長板塊龍頭受到衝擊，這一點從上周一南向資金的大幅流出也可以得到體現，當日流出規模超過100億港元。但是中金認為，從長期角度來看成長標的依然具有吸引力。

往前看，6月和2季度經濟數據將於本周（7月12日當周）公布，從而進一步展現當前中國經濟的整體增長趨勢。在近期拋售後，中金建議短期內均衡配置成長和價值、並適當向成長板塊傾斜。但是，在監管不確定性上升環境下，投資者需要審慎把握成長板塊內部機會。

中金亦指出下列為重點關注事件﹕

1）6月貿易、固定資產和零售額數據以及2季度GDP增長數據；

2）海外上市中資企業在監管方面面臨的變化；

3）新冠疫情在個別地區反彈與疫苗接種進度；

4）國內外貨幣政策立場的轉變；

5）中美關係。