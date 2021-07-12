人行降準｜瑞銀汪濤：非貨幣政策轉向　股市估值難大幅提升

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-07-12 12:47

人行宣佈7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，本次降準並非貨幣政策基調顯著轉向，政策正常化仍會繼續推進。

貨幣政策正常化仍繼續

他表示，降準會增加銀行體系流動性、有助於降低市場利率和實體經濟綜合融資成本，但認為貨幣政策正常化仍會繼續推進，包括信貸增速會在下半年繼續放緩、宏觀審慎監管可能依然偏緊。「更重要的是，我們認為近期經濟增長動能走弱的重要原因是因為部分地區疫情反復帶來局部活動限制、以及全球供應鏈存在一些供給瓶頸（包括晶片、大宗商品等），而這些因素或已經有所緩解、或有望在未來幾個月逐步緩解。今年中國GDP增速仍可以大概率顯著超過政府的底線目標，並不需要過多的額外政策支援。」

汪濤續指出， 票據融資走強，推動6月新增人民幣貸款超預期， 銀行貸款走強支撐新增社融走強，而影子信貸進一步收縮 .

信貸增速企穩前 股市估值或難大升

至於全面降準對股市意味著什麼，瑞銀證券A股策略分析師孟磊則預計釋放長期資金約1萬億元 , 在時間點和力度上均略超出市場預期，但並不意味著貨幣政策大幅轉向。短期內有望提振市場情緒，但在信貸增速企穩前股市估值或許難以大幅提升。

孟磊認為此次全面降準有望在短期內提振市場情緒，改善股票市場流動性。但另一方面，信貸增速放緩限制了股票市場估值大幅提升的空間。「根據我們和投資者的交流，降準在某種程度上加大了股票投資者對二至三季度經濟復蘇可能不及市場預期的擔憂。在我們看來，在貨幣政策並未大幅轉向寬鬆的背景下，新增的流動性並不會推動市場持續上漲。在年底信貸增速企穩，投資者將盈利預測切換至2022年後，股市才有望重拾上升趨勢。」

孟磊預計流動性敏感板塊與成長風格有望在短期內跑贏 ，（包括國防軍工、電子、電腦、傳媒等）、具有強勁盈利增長預期的“賽道股”（包括電動車、電池、新能源等）將跑贏大盤。但另一方面，股票投資者對二至三季度經濟復蘇節奏趨弱的擔憂或將使銀行、保險、消費等板塊在短期承壓。儘管在短期內我們認為成長風格有望跑贏市場，但互聯網板塊或將因監管壓力持續增強而繼續跑輸大盤。