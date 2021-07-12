百達看好中國及美國國債　籲減持非必要消費股

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-07-12 17:03

瑞士百達資產管理認為，美國今輪通脹壓力只屬臨時性，與供給被扭曲及受疫情影響較大商品需求激增有關；又指出與其他發達市場政府債券相比，該行看好相對具吸引力的美國國債，又認為內地國債具有巨大潛力。

該行首席策略師Luca Paolini指出，目前發達國家進行疫曲推廣及解封防疫措施加快，全球經濟正穩步增長，可是為應對不斷上升的物價壓力，各國央行準備縮減貨幣刺激政策，惟經濟增長動力亦告減弱。

由於經濟增長動力放緩﹑通脹上升﹑流動性收緊及估值偏高等因素，該行予股票「中性」看法，並建議減持對經濟較敏感的行業，包括非必須消費品股票。該行亦建議投資者減持美國高收益債券等風險較高的債券，維持予美國國債及中國人民幣債券等防禦能力較高的資產增持評級。

百達資產管理指出中國國債正迎來大量資金流入，且隨著中國政府進一步准許境外投資者進入市場﹑以及中國債券成為全球債券指數重要組成部份，增長預期會迎來加速。

該行又指出在低通脹率下，未來5年亞洲地區增長度將是世界其他地區的兩倍。該地區為應對新冠肺炎疫情採取較保守貨幣及財政政策，反映出區內經濟體有更多政策空間，相信低估值的貨幣及股票在經過高速增長調整後，可促使亞洲股市在未來一年跑贏大市。