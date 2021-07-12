港股收升170點　重回區間底部　惟專家睇淡︰趁反彈減持個股

撰文： 高靜兒 鍾綽姸 最後更新日期： 2021-07-12 19:28

踏入7月，港股表現大失市場所望，恒指上周五﹙9日﹚早段更一度跌穿250天線（約27100點），低見26861點創今年新低。及後恒指盤中低位反彈，中止「八連跌」，今日﹙12日﹚再下一城，重返27500點至29500點的波動區間低部。

恒指全日收升170點或0.62%，收報27515點，成交額為1,546.16億。恒生科指企穩7500關，收報7514點，升84點或漲1.14%；恒生國指收報9945點，升60點或0.61%，未能收復一萬點關。大市全日成交額為1,546.16億元，較上周五少17%。

中國人民銀行上周五決定於本周四(15日)全面降準。（資料圖片）

科技股仍弱勢 港股內外受困

大市兩日間從低位反彈接近千點，多少受人行降準消息刺激。中國人民銀行上周五決定於本周四（15日）全面降準，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約1萬億元人民幣，為年半以來首次。降準有助增加銀行體系流動性、降低市場利率和實體經濟綜合融資成本。

不過，在降準消息下，港股仍未見大升，反映市場負面消息不絕。一邊廂，中國對科技行業進一步加強監管，觸發中資科技股大成交急跌，拖累大市表現，其中恐成「打壓」對象的「股王」騰訊﹙0700﹚今日反彈乏力，逆市跌0.74%，報534.5元。另一邊廂，美聯儲局已悄悄開始收水動作，宣布從今日（12日）開始出售手頭上持有的公司債。

降準利好如期來臨，刺激A股大幅上漲，成交量同時相應放大。（VCG）

後市取決3大因素 降準利好內銀

降準對港股沒太大刺激作用，寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩直言是預料中事。他指出，今次降準雖然是全面性，但主要為促進經濟，而不是推升股市，因而對股市沒太大影響，「降準不一定有利資本市場，視乎銀行會否借錢予企業」。他又指內地股市短期沖喜，望對經濟有活化作用，但若要大市後向清晣，需視乎債息表現、美元走向和科技監管政策明朗化。

瑞銀證券A股策略分析師孟磊則認為，此次降準雖然有望在短期內提振市場情緒，改善股票市場流動性，但信貸增速放緩，同時限制了股票市場估值大幅提升的空間。

雖然分析師認為人行降準沒有對港股產生直接的提振作用，但黃敏碩認同，全面降準將令中資銀行股受惠。瑞信亦發表報告指，人行降準對內銀股影響正面，以及有助銀行業改善貸款結構，及降低利率開支。該行指，在預期釋內地放的1萬億元人民幣用於取代中期借貸便利（MLF）下，有助降低130億元人民幣開支。

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認同，全面降準將令中資銀行股受惠。（資料圖片）

恒指27800點料遇阻 或下試26500點

對於港股後市預測，黃敏碩認為阻力處於27800點的水平，若科技監管政策未明朗化，下試26500點的機率相對會比較高。他補充，恒指目前算是技術反彈，是急跌後的「後抽」，並建議投資者可藉現在反彈，減持一些基本因素沒那麼好的股份。

耀才證券研究部總監植耀輝亦認為，由於大市走勢偏向一般，投資氣氛轉差，建議投資者靜觀其變。「科技股弱勢，限制了反彈力度，短期預計維持27000點至28000點水平。」

另外，瑞銀孟磊預計流動性敏感與成長風格的板塊，有望在短期內跑贏，包括國防軍工、電子、電腦、傳媒等、具有強勁盈利增長預期的「賽道股」，包括電動車、電池、新能源等，將跑贏大市。

但另一方面，股票投資者對第二至三季度經濟復蘇節奏趨弱的擔憂，或使銀行、保險、消費等板塊在短期承壓。儘管在短期內該行認為成長風格有望跑贏市場，但互聯網板塊或將因監管壓力持續增強而繼續跑輸大盤。