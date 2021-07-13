美股續創新高　熱門中概股多數走低　鬥魚跌近9%

撰文：張小意
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美股周一收高，三大股指均創歷史最高收盤紀錄。第二季度財報將從本周開始，多家大型銀行將率先公布業績。
截至收盤，道指漲126.02點，或0.36%，報34996.18點；納指漲31.32點，或0.21%，報14733.24點；標普500指數漲15.08點，或0.35%，報4384.63點。
納指最高上漲至14761.08點，標普500指數最高上漲至4386.68點，均創盤中歷史新高。
熱門中概股收盤漲跌不一，鬥魚跌近9%，虎牙跌超1%，此前鬥魚與虎牙分別宣佈終止與對方的合併協議；教育股普跌。
教育股中，高途跌超7%，樸新教育跌超4%，好未來跌近4%，流利說跌超3%，新東方跌近2%。
券商股中，海川證券漲超7%，老虎證券跌超3%，富途控股跌超1%。
新能源汽車股中，理想汽車漲超3%，蔚來汽車漲近2%，小鵬汽車跌0.3%。
其他熱門中概股中，上為集團暴漲104%，寶盛科技漲25%，晶科能源漲超9%，紅黃藍漲超8%，樂居漲近4%，途牛漲近3%，獵豹移動、搜狐漲近2%，聯代科技漲超1%。比特礦業跌超19%，普普文化跌超15%，小贏科技跌超13%，籮筐技術跌超8%。
滴滴跌超7%，BOSS直聘跌超5%，知乎跌近5%，36氪、歡聚集團跌超3%，趣頭條、優信跌近3%，迅雷跌超2%，微美全息、中網載線、第九城市、金山雲、攜程、世紀互聯跌超1%，滿幫跌1%。