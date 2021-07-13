港股料續彈　字節跳動傳擱置上市　港交所看高一線｜早市部署

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-07-13 09:20

港股今日有望跟隨外圍股市反彈，主要受惠隔晚美股三大指數創收市新高，；以及內地股市上日在人行全面降準後亦明顯走高，相信港股下一步反彈目標可先看27700點，惟要再下一城阻力不低。板塊方面，科技股如股王騰訊（700）仍不宜急於低吸，反而可繼續留意中概股持續放棄赴美國上市，對港股，特別是對港交所（388）帶來的支持。

對於港股走勢，目前最大的陰霾仍舊是內地監管機構對科網股及大數據的監管政策，當中股王騰訊近期是焦點。

對於港股走勢，最大的陰霾仍舊是內地對科網股及大數據的監管政策(資料圖片)

股價走勢上，昨日騰訊港股高開後不但未能維持升勢，反而掉頭急跌，除了是由於兩大遊戲直播平台虎牙、鬥魚的合併交易觸礁，其實更進一步的，是反映投資市場仍未能具體預期集團其他業務如騰訊音樂，以及更為重要的支付業務，是否仍然會面對內地監管機構調查。

昨晚騰訊ADR仍舊向下，折合相當於港股股價約530.8元，較本港收市價低出0.7%。同時旗下騰訊音樂美股收市更跌4.2%，創下52週低，主要是反映有消息指中國反壟斷機構準備下令，要求騰訊音樂放棄音樂獨家版權。

騰訊佔恒指比重達上限8% 料恒指難破密集區阻力

現時市場都猜測，若騰訊能夠放棄音樂獨家版權，是否就足以換取監管機構同意暫停有關在音樂平台上的反壟斷調查，以及放棄獨家版權對該業務的影響。

在該等政策陰霾明朗化前，騰訊的股價反彈料續乏力。而由於騰訊佔恒指比重達到上限的8%，因而料會限制恒指的反彈力度，估計恒指初步可看上試近27700點，但要進一步收復過去半年累積的成交量密集區阻力（約為27700點至28100點）則舉步維艱。

另一方面，據《華爾街日報》報道，TikTok母企傳擱置上市計劃，報道指原因是內地政府向公司指出要留意網絡數據安全。之前曾有消息指出，字節跳動原計劃在香港及美國掛牌。去年公司進行集資時，估值為1,800億美元。

現時愈來愈多中資企業，特別是掌握用戶網絡數據的企業都相繼傳出放棄到美國上市，不過在面對內地網絡巨頭競爭的局面不改，資金需要仍舊巨大，可留意這批企業會否選擇直接在本港上市，先行滿足資金需求，相信會成為對港交所的長線利好。