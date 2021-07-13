港股午後升幅收窄　騰訊、阿里漲近4%　友邦揚逾2%｜持續更新

港股連升兩日累計362點或1.3%，昨日收市報27515點，暫企穩27500點低位區間。科指亦輕微反彈重返7500點關，但監管消息不斷，對科技股的打擊仍未止，騰訊（0700）旗下騰訊音樂（美：TME）傳被監管機構勒令放棄唱片公司的獨家授權，令騰訊股價逆市下跌，科技股續成今日焦點。



【13:10】友邦揚逾2%

港股午後升幅收窄，最新報457點或1.66%，報27972點；恒生科指升160點或2.13%，報7674點；國指報10125點，升179點或1.8%。

科技股升幅收窄，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）齊漲3.8%，美團（3690）揚4.6%，快手（1024）仍彈6.5%。

友邦（1299）漲2.6%，報96.55元。

【12:10】「ATM」領軍貢獻恒指310點

港股續升，恒生指數半日飆512點或1.86%，中午收報28027點；恒生科指收報7718點，升204點或2.72%；恒生國指收報10159點，升214點或2.15%。大市半日成交額達883.56億元。

「ATM」領軍貢獻恒指310點，美團（3690）半日反彈5.5%，收報301元，暫穩300元關。騰訊（0700）亦漲逾半成，收報561.5元；阿里巴巴（9988）揚4.6%，收報206.4元。快手（1024） 破底後反彈近一成。

吉利（0175）半日漲5.18%，中午收報25.4元；比亞迪（1211）微升0.8%，收報234.8元；長汽（2333）漲3.2%，收報28.65元；廣汽（2238）揚1.8%，收報7.74元。

藥明生物（2269）半日跌1.8%，中午收報133.1元，暫為表現最差的藍籌。

【10:56】快手倒升逾9%

騰訊（0700）續彈近4%，最新報555.5元；美團（3690）倒升4.5%，報298元；阿里巴巴（9988）亦漲3.4%，報204.2元。快手（1024）彈逾9%，報163元。

【10:51】汽車股吉利漲近半成

汽車股方面，吉利（0175）漲近半成，報25.35元；比亞迪（1211）升0.4%，報234元；長汽（2333）升近2%，報28.3元。

光伏太陽能股今早齊升，發盈喜的新特能源（1799）一度飆逾一成，最新報17.92元，仍升9.5%，信義玻璃（0868）升3.2%，卡姆丹克太陽能（0712）漲逾6%，福萊特玻璃（6865）升2.3%。

【10:30】「ATM」領軍

「ATM」領軍貢獻恒指約230點，騰訊（0700）最新升近4%，報555.5元；美團（3690）倒升3.4%，報295元；阿里巴巴（9988）漲3.8%，報205元。

【10:27】港股重上28000點關

港股飆逾500點，重上28000點關，最新報28026點，漲511點或1.86%。大市成交額暫為485.63億元。

【10:15】騰訊續彈逾2%

恒生指數漲逾400點，最新報27921點，升405點或1.5%。

騰訊（0700）續彈逾2%，最新報546元；美團（3690）倒升1.12%，報288.4元；阿里巴巴（9988）亦漲2.2%，報201.8元。小米（1810）亦揚逾2%，報27.2元。快手（1024）彈逾7%，報160.6元。

友邦（1299）上揚2.3%，報96.3元。

【09:55】恒生指數漲逾300點

恒生指數漲逾300點，最新報27833點，升318點或1.16%。

【09:45】特步插逾6%

恒生指數升逾200點，最新報27795點，升280點或1.02%；大市成交額暫為248.04億元。

龍湖集團（0960）瞟青，開升逾3%，見42.9元，最新報42元，仍升1.4%。內房板塊個別走，華潤置地（1109）上揚0.16%，報31.55元；融創中國（1918）先升後跌，現造24.2元，跌0.2%；碧桂園（2007）微跌0.12%，報8.33元。

港交所（0388）創30天新高，最新造價511元，漲1.6%，成交額7.59億元。

特步（1368）挫6%，報14.06元；安踏（2020）則升1.1%，報186.5元；李寧（2331）漲2.3%，報89.5元。

【09:20】恒生指數高開178點

恒生指數高開178點或0.65%，報27694點。恒生科指高開40點或0.54%，報7554點。恒生國指開報9995，升49點或0.5%。大市暫成交額33.82億元。

科技股龍頭騰訊（0700）高開1.2%，報541元；阿里巴巴（9988）亦開升1.01%，報199.4元；京東（9618）開升1.3%，報285元；美團（3690）則跌0.42%，報284元；快手（1024）續跌0.33%，報149元。小米（1810）揚近1%，報26.9元。

金融股方面，港交所（0388）高開1.4%，報510元；友邦（1299）升0.74%，報94.8元；滙豐（0005）升1.1%，報44.4元。

新股方面，今日兩隻IPO首掛，騰盛博藥（2137）開跌3.8%，報21.4元；昨暗盤插水的華南職業教育（6913）開插8.8%，報1.45元。