《最終的世界冠軍》　2030年七大領域將由中國主導？

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-07-13 09:45

奧地利《標準報》發表題為《最終的世界冠軍：2030年中國將主導的7個領域》的文章，指世界上人口最多的國家已在許多乍看似乎無關緊要的排名中處於領先地位。文章預料，2030年中國將在7個關鍵領域佔據全球首位。

經濟

中國在全球經濟中的份額從3.6%增加到今天的略低於18%，僅用了20年的時間。世界上沒有任何經濟學家可以否認北京令人難以置信的崛起。英國智庫經濟與商業研究中心（CEBR）認為，中國最早將在2028年超越美國成為世界第一大經濟體。

人工智能

在人工智能領域，論文被引用次數最多的前10%的學者中，美國和中國科學家幾乎打成平手。預計中國研究人員將在未來一兩年內完成「超車」。中國的人臉和語音識別軟件現在非常準確。專家說，目前中國只需要在基礎研究和硬件元素上迎頭趕上。

2021年7月10日，上海，世界人工智能大會，樂普醫療(29.560, 0.00, 0.00%)，穿戴式智能遙測預警系統，集心電血壓計一體設計，人工智能心電分析報告，無線傳輸，APP數據管理。

半導體

30年前，美國和歐洲生產了全球3/4的微晶片。此後，晶片產業逐漸轉移到亞洲。韓國、日本、中國台灣和中國大陸現在是該領域無可爭議的頂級生產地。預計在10年內，中國將上升到最高的位置。

太空旅行。大約三周前，全新的中國空間站迎來首批中國航天員，而美國主導的國際空間站即將退役。屆時中國空間站將是人類在太空的唯一前哨基地。中國還計劃在月球建造永久基地。

核能

北京目前有約49座核電站，在建的新核電站不少於17座。目前的領跑者美國的核能發電量大約是中國的兩倍。但國際能源署預計，2030年前，美國核能發電量將被中國趕超。

環保技術

儘管中國的温室氣體排放量最大，但就人均碳排放量而言，中國與奧地利不相上下。在應對氣候變化的鬥爭中，世界需要中國。中國是許多關鍵環保技術的全球領導者，其光伏產業為全球市場供應了超過70%的組件。

武器

美國現在的軍費支出大約是中國的3倍。但美國軍事戰略家觀察到，中國軍事預算的很大一部分實際上投資於研發和購買新武器，而美國越來越多的錢花在了提高工資、作戰計劃和維護舊的核武器上。