騰訊及阿里與B站三巨頭加持　內地遊戲商青瓷遊戲擬赴港掛牌

近期，青瓷遊戲向港交所（0388）遞交了公開申請，擬在港交所主板上市，聯席保薦人為中金公司以及中信里昂。若成功的話，將會是港交所年內迎來的首家上市遊戲公司。



《華爾街見聞》7月13日報道，青瓷遊戲招股書顯示，股東名單包括騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、嗶哩嗶哩（9626）、吉比特等網路巨頭及遊戲企業龍頭，其中，吉比特持股21.37%，新入局的騰訊、阿里巴巴和嗶哩嗶哩均分別持股4.99%。

招股書顯示，青瓷遊戲2018年至2020年營收分別為9,842萬元（人民幣‧下同）、8,870萬元和12.27億元；2021年第一季度營收為4.8億元。2021年第一季度，青瓷遊戲所有遊戲的平均月活為370萬人，創下新高。

據公開資料顯示，青瓷遊戲成立於2012年，最初主要開展遊戲運營及開發業務，2016年開始正式上線移動遊戲。公司旗下的標誌性遊戲包括《最強蝸牛》、《不思議迷宮》及《提燈與地下城》等，目前已經實現高額流水。

其中《最強蝸牛》推出時間是2020年6月，首月流水過4億元，2020年iOS遊戲暢銷榜排名第二。

$騰訊控股有限公司(00700.HK)$

$嗶哩嗶哩股份有限公司(09626.HK)$

$阿里巴巴集團控股有限公司(09988.HK)$