外電：拜登將警告美企在香港的營商風險提升

據外電報道，美國總統拜登將於今個星期，向警告美國企業在香港營商時的風險越來越大，同時亦有可能實際制裁，此舉標誌著美國政府首次發布與香港有關的商業建議。

據英國《金融時報》引述三位知情人士報道，隨著中國對香港這個金融中心的控制權越來越大，美企在港經營風險提升，包括：中國有能力獲取外國公司在港存儲的數據；以及北京當局的新實施的《反外國制裁法》，允許北京對任何向中國企業或官員實施制裁的外國機構施加罰則。

拜登認為美企無認真對待問題

報道又稱，拜登計劃在本週發出警告並實施更多制裁，以回應北京當局收緊香港民主發展，以及指責北京對新疆維吾爾族所犯下「種族滅絕」的情況。報道指，做出這決定的部分原因，是拜登政府認為，相關公司沒有足夠認真地對待問題，一位不願透露姓名的官員說，若果企業不退出相關的供應鏈，就有機會違反美國法律的風險。

另外，報道引述知情人士稱，拜登政府或會在另一場活動中，對中國及香港官員實施更多制裁，並將提及最近發生的事件，如壹傳媒創辦人黎智英旗下的《蘋果日報》被迫關閉；另外，當局亦考慮若果有香港公民被政治迫害，允許簽證到期繼續留在美國，但仍未有最後決定。

白宮和國務院拒絕就以上報道發表評論。