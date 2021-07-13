英倫銀行撤銀行派息限制　獅王可挑戰高位？　專家料先試呢個位！

英倫銀行向滙豐控股（0005）及渣打集團（2888）兩間英資銀行的股東，派發了一份極具份量的禮物。英倫銀行發聲明，指出銀行業擁有充裕資金，容許銀行能按其意願派發股息。受到消息刺激，兩間英資行股價全日均錄得2%升幅。

雖然兩間英資銀行獲撤銷派息限制，但是有分析員提醒，滙豐前景繫於大市整體氣氛﹑全球經濟復蘇步伐，以及未來各大主要央行能否加息，以擘闊銀行淨息差等因素，短期內先挑戰48元。



滙豐及渣打獲得英倫銀行撤銷派息限制，有利兩行股價。滙豐收市報45.05元，升2.6%；渣打收市報49.5元，升2.5%。作為重磅股的滙豐，亦為大市貢獻不少，恒指收市報27963點，升448點。

不過整體銀行股表現未見突出，恒生（0011）收市報155元，升1.3%，中銀香港（2388）收市報25.7元，0.8%。內銀股方面，工行（1398）收市報4.46元，無升跌。

英倫銀行去年宣布禁止銀行派發2019年末期息股息。（資料圖片）

滙豐今年內股價表現跑贏大市

去年可謂滙豐股東神傷的一年。去年初新冠肺炎疫情在全球爆發，多個國家或地區政府為免疫情進一步擴散，實施封城措施，經濟大受打擊。同時各大央行等銀行業監管機構，要求銀行確保有充裕資金以支持實際經濟發展，其中歐洲央行及英倫銀行於去年3月末，指示轄下銀行不可派發2019年末期股息，並就回購作限制。滙豐及渣打於4月1日宣布停止派發已宣布派發的股息，引發兩行股價在「愚人節」大挫。

其後滙豐面臨有新加坡客戶涉嫌賬目造假，該行本身亦捲入中美雙方政治關係日益緊張等不利因素，股價在去年9月一度失守2009年宣布供股的28元供股價。築底後，滙豐股價逐步上揚。

踏入今年後，滙豐表現更為理想，既與該行在今年2月時恢復派發2020年末期息0.15美元，以及美國10年期國債孳息率更觸及1.75厘等利好消息帶動，在今年5月下旬，曾收復50元大關。相對於大市今年內累計升幅2.6%，滙豐年內升幅13.6%，該老牌銀行股表現明顯跑贏大市。

港股今年累計升幅2.6%，明顯表現不及滙豐。（資料圖片）

郭Sir料滙豐股價可挑戰48元

英倫銀行派發大禮，滙豐股東當然笑逐顏開，今日股價亦得以高收。可是該行前景是否可以繼續看高一線？人稱郭Sir的香港股票分析師協會副主席的郭思治指出，英倫銀行撤銷限制，讓銀行自行決定派息水平對滙豐肯定屬正面。假設未來該行全年可向股東派發2至2.5元股息，以近期股價計算，股息回報率約4厘。不過他亦指出目前銀行淨息差偏低，淨利息收入較少。

在談及未來該行股價時，他指出滙豐適合投資者作中線部署，而該行股價走勢未必太快，未來有機會可以挑戰48元，甚至50元大關，惟需要時間讓股價上揚。

連敬涵認為，滙豐股價在48元有阻力。（資料圖片）

連敬涵﹕大市表現左右獅王股價

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵亦認同今次英倫銀行撤銷相關限制，對滙豐而言屬正面，亦得到該行股東歡迎。同時投資者亦憧憬未來銀行將面臨較寬鬆的監管環境，整體經濟能夠有更佳表現，銀行業務得以有較理想表現，收入及盈利將會有改善。

可是相關基本因素不會因為今次監管機構撤銷限制而改善，未來銀行業發展取決於經濟復蘇程度，及央行能否加息讓銀行淨息差拉闊。他指出除非大市能重上29000點，否則預期滙豐股價在48元將遇上相當阻力。