MSCI：上市公司須加快減碳　百達料氣候因素令股票回報年降30基點

瑞士百達資產管理今日（13日）發布報告，首度分析氣候變化對未來10年經濟預測和50個資產類別預期回報的影響，該行指出，納入氣候變化因素後，對股票的回報預期每年約下降30個基點。

百達預計，MSCI AC世界指數未來10年的年平均總回報率為5.9%，若撇除氣候因素，則提升20個基點。未來十年，MSCI世界指數及美股的年均回報率為5.7%，歐洲股票則為5.1%。納指將實現8.5%的年均回報率。 新興股市方面，預計未來十年年均回報可達6.8%。該行繼續看好黃金，相信可帶來3%的年均回報。

瑞士百達財富管理資產配置與宏觀研究主管戴卓鳴表示，總體而言，氣候因素對長期回報預期的絕對影響有限，大部分資產類別都在升或降40個基點的範圍內，但對於某些資產來說，例如新興市場股票和黃金則超過100個基點。

MSCI：全球上市公司須加快減碳

另外，MSCI的季度淨零追踪報告指出，要實現2015年《巴黎協定》中的1.5攝氏溫度控制目標，全球上市公司必須大幅加快氣候行動步伐。

報告指出，截至5月31日，上市公司合共每年直接排放的溫室氣體合共109億噸；上市公司需要保持排放總量在 614億噸二氧化碳當量的預算內，以避免超過1.5攝氏的溫度控制臨界點。按照目前不變的排放量，上市公司將於6年內耗盡剩餘的排放預算。