美國運通：企業B2B開支續增加　拓數碼科技以推動業務增長

美國運通（AXP.US）公佈首份《環球業務支出指標》調查報告，有70%受訪企業看好未來12個月的前景。整體而言，企業自年初起一直增加B2B開支（即企業對企業開支），當中所有核心類別均見上升，預期有關開支於第二季將進一步增加。

報告將B2B開支歸類為企業為維持營運而向其他企業採購的產品和服務。該調查聚焦9項B2B開支以及3種商務開支，包括稅款、人員勞動力，以及差旅酬酢開支，以探討整體商務開支的形態及影響。

企業透過投資數碼轉型於新常態中脫穎

報告亦發現，科技開支類別在全球均有強勁增長。在6個受訪國家中，共37%企業去年增加科技相關的支出。去年第四季至今年第二季期間，受訪企業在自動化及電子商務等科技上增加的投資平均超過10%。結果顯示自疫情以來，企業渴望推動並加強遙距工作和電子商務，作為業務運作的新模式。

調查結果顯示網上廣告開支亦見強勁增長，增幅較印刷媒體廣告開支按季高出一倍以上；而與去年第二季相比，企業亦計劃於今年第二季於廣告和銷售推廣方面平均增加的開支，反映企業以開拓客源為大前提。

靈活性對業務營運及供應鏈日趨重要

報告指出，在過去的12個月，22%的受訪企業簡化了供應商網絡以提高營運靈活性，21%的企業避免就採購向特定供應商作出長期承諾，而22%的企業則選擇付款條件更靈活的供應商。

同時，全球企業的現金流受疫情影響亦承受相當的壓力，並持續影響他們於今年首季的開支。調查結果反映，多達86%的受訪企業承認，過去個月的現金流出現至少一定程度的困難。