人行降準　官員稱貨幣政策取向無改變

人民銀行於上周五（9日）宣布在本周四（15日）全面降低存款準備金率0.5個百分點。人行貨幣政策司司長孫國峰於國際院新聞辦記者會上指出，今次降準是貨幣政策回歸常態後的常規流動性操作，主要是為了優化金融機構資金結構﹑提升金融服務能力﹑更好支持實體經濟，穩健貨幣政策取向並無改變。

對於下半年貨幣政策，孫國峰表示仍會堅持「穩字當頭」，主要根據內地經濟形勢及物價走勢，為經濟高質量發展營造適宜貨幣金融環境。貨幣總量會保持貨幣供應量及社會融資規模同名義經濟增速基本匹配，結構上支持中小企業綠色發展﹑科技創新﹑貸款利率則促進社會綜合融資成本穩中有降。

對於近期內地生產者物價指數（PPI）按年急升，孫國峰認為這屬階段性，今年第二及第三季可能維持相對高位，有望在今年第四季及明年回落；又指出PPI上升較快，既有去年同期疫情衝擊導致PPI形成負增長的低基數效應，亦有國際大宗商品上漲輸入帶來的影響。隨著基數效應逐步消退，全球供應恢復帶來輸入性影響減弱，PPI將會回落。