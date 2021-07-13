摩通次季多賺逾倍至近120億美元　勝預期　

受益於巨額貸款損失準備金釋放，摩根大通二季度財報超預期。該行上季淨利潤為119億美元，按年增長155%，較2020年同期增長73億美元。這主要受益於30億美元的貸款損失準備金釋放，而公司去年同期貸款損失撥備高達89億美元。

摩根大通2021年第二季度經調整後營收314億美元，超市場預期300.6億美元，按年下跌7%；2021年第二季度每股收益3.78美元，同樣好於市場預期3.16美元，較去年同期的1.38美元大幅改善。

在具體細分業務方面，摩根大通二季度FICC銷售及交易收入41億美元，略不及市場預期41.2億美元，按年下跌44%；證券銷售及交易收入營收26.89億美元，好於市場預期的22.1億美元，按年上漲13%，主要受大宗經紀業務及股票及衍生品業務驅動；投資銀行業務34.2億美元，好於市場預期的29.4億美元。

市場普遍預計摩根大通本季的交易收入將按年大幅下降。2020年同期由於美聯儲採取大規模的疫情救助政策，整個市場交易異常活躍。

按部門劃分，消費者和社區銀行業務營收127.6億美元，按年增長3%；企業和投資銀行營收132.14億美元，按年降19%；商業銀行營收24.83億美元，按年增長3%；財富和資產管理業務營收41.07億美元，按年增長20%。

摩根大通二季度第二季度淨利息收入129億美元；預計財年淨利息收入525億美元，市場預期531.9億美元。

數據發布後，摩根大通美股盤前下跌超1%。

2021年以來，摩根大通股價已上漲 24%，超過標準普爾500指數17%的同期漲幅。市場分析認為，考慮到固收業務不及預期，30億美元的貸款損失準備金釋放可能放大了公司的盈利增長。