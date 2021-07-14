美股破頂後回落　熱門中概股收盤多數走高　搜狐漲超27%

周二美股先升後跌，盤中納指及標指一度再創新高。收盤道指跌107.39點，或0.31%，報34888.79點；納指跌55.59點，或0.38%，報14677.65點；標普500指數跌15.42點，或0.35，報4369.21點。

熱門中概股收盤多數走高，新能源汽車股中，蔚來汽車跌近3%，小鵬汽車跌超1%，理想汽車跌近1%。

搜狐漲超27%，騰訊ADR漲近4%，搜狗漲超2%，中國國家市場監管總局公布《2021年7月5日-7月12日無條件批准經營者集中案件列表》顯示，已批准騰訊控股有限公司收購搜狗公司股權；嗶哩嗶哩漲超3%，此前出現服務器宕機事故，目前服務已經陸續恢復正常。

其他熱門中概股中，易電行漲近14%，滿幫、小贏科技漲超11%，優信漲近9%，36氪漲超8%，歡聚集團漲超7%，知乎漲超6%，趣頭條、新東方、虎牙漲近6%，好未來、騰訊音樂漲超5%，金山雲、鬥魚、唯品會漲近5%，京東漲超4%，網易有道漲近4%，HM汽車之家漲超3%.

微博漲近3%，百度、樂居、獵豹移動漲超2%，阿里巴巴、高途、BOSS直聘、陌陌漲近2%，拼多多漲超1%。普普文化暴跌逾26%，青客跌超13%，聯代科技跌超11%，第九城市跌近3%，每日優鮮跌超2%，富途控股、途牛跌近2%，迅雷跌超1%。