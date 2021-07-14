恒指全日挫175點　ATMX悉數逆市上升　藥明生物飆逾6%冠藍籌

港股連升三日累計810點或3%，昨日收市報27963點，未企穩28000點關位；恒指「黑期」今早跌約60點，在27815附近。



另藥明（2269）今早發盈喜，料上半年盈利年增逾1.35倍；以及根據通告指比亞迪（1211）被李祿旗下的喜馬拉雅資本減持，上周四（8日）減持714.4萬股H股，每股平均價227.62元，套現約16.26億元， H股持股由7.03%降至6.35%，其昨日收報234.2元；留意兩股今天的表現。



【16:10】汽車股比亞迪瀉逾半成

港股全日跌175點或0.63%，收市報27787點，仍未可收復28000關。恒生科指則升8點或0.1%，收報7667點；恒生國指收報10065點，企穩萬點關，全日跌48點或0.48%。全日大市成交金額1,436億元。

科技股騰訊（0700）收市報556.5元，全日升0.18%，成交金額111.33億元；阿里巴巴（9988）收報206.4元，跌0.6%；京東（9618）漲1.65%，收報295.8元；快手（1024）揚1.5%，報160.4元。美團（3690）則跌1.7%，收報290元。小米（1810）升0.55%，收報27.15元。

金融股方面疲弱，滙豐（0005）全日挫1.6%，收報44.35元；建行（0939）亦跌1.6%，收報5.46元；工行（1398）跌1.1%，收報4.41元；港交所（0388）升0.2%，收報507元；友邦（1299）則跌1.8%，收報95.25元。

汽車股比亞迪（1211）全日瀉5.6%，收報221元；吉利（0175）挫2.6%，收報24.75元；長汽（2333）挫2.5%，收報27.8元。

藥明生物（2269）全日飆6.5%，收報139.8元，為表現最好的藍籌。

【14:20】內銀股向下

港股午後跌幅略擴大，最新報27759點，跌203點；恒生科指報7664點，升4點或0.06%。大市暫成交額1,052.83億元。

內銀股向下，中銀香港（2388）、郵儲行（1658）、招行（3968）均挫逾2%，工行（1398）、建行（0939）、中信銀行（0998）亦跌逾1%。

體育用品股特步（1368）午後仍插7.2%，報13.38元；安踏（2020）跌0.11%，報184.8元；361度（1361）升0.51%，報3.98元；李寧（2331）漲1.6%，報91元。

藥明（2269）升幅收窄，現造價138.8元，升5.7%。石藥（1093）漲3.4%，報10.88元。

比亞迪（1211）仍瀉5.7%，報220.8元。

【12:14】美團吐近2%

港股一度挫逾200點，跌至27700點水平，恒生指數半日跌161點，中午收報27801點；恒生科技指數跌近0.4%，收報7688點；恒生國指收報10068點，跌44點或0.44%。

科技股騰訊（0700）半日逆市續揚1.17%，中午收報562元；阿里巴巴（9988）微升0.4%，收報206元；京東（9618）漲2.3%，收報297.8元；快手（1024）倒升2.3%，收報161.7元；美團（3690）則吐1.9%，收報289.4元；

藥明生物 （2269）發盈喜，半日飆逾7%，中午收報141.1元，暫為表現最好的藍籌；比亞迪（1211）則遭減持而大瀉4.8%，收報222.8元。

特步（1368）亦發盈喜，半日卻挫6.8%，收報13.44元。

【10:53】特步瀉近8%

恒生指數最新報27777點，跌185點或0.66%；恒生科指報7663點，跌3點或0.04%。

藥明生物（2269）大升7.7%，報141.4元。

特步（1368）瀉8%，報13.28元。

【10:15】美團回吐逾3%

科技股騰訊（0700）微升0.63%，報559元；阿里巴巴（9988）升0.2%，報205.6元；京東（9618）漲1.8%，報296.2元；美團（3690）則回吐逾3%，報284.6元。

恒生指數最新跌187點或0.67%，報27776點；恒生科指微升2點，報7662點。

【09:50】恒指倒跌150點

恒指倒跌150點或054%，現報27813點。恒生科指亦轉跌3點或0.05%，報7655點。

藥明（2269）續飆7.8%，報141.6元。

比亞迪（1211）插逾4%，報224.8元。吉利（0175）亦跌2.6%，報24.75元。

特步（1368）挫3.7%，報13.88元。安踏（2020）則升1.7%，報188.1元。

滙豐（0005）回吐1.9%，報44.2元。

【09:20】恒生指數高開1點

恒生指數高開1點或0.01%，報27965點。恒生科指高開18點或0.24%，報7677點。恒生國指開報10109點，跌4點或0.04%。大市暫成交額33.83億元。

科技股騰訊（0700）高開0.8%，報560元；阿里巴巴（9988）平開，報205.2元；美團（3690）則跌0.7%，報293元；快手（1024）吐0.3%，報157.5元。小米（1810）揚平開，報27元。

金融股方面，昨日大升的滙豐（0005）回吐1.2%，報44.5元；港交所（0388）高開0.3%，報507.5元；友邦（1299）平開，報97元。

遭減持的比亞迪（1211）低開0.6%，報232.8元，吉利（0175）跌0.8%，報25.2元。

藥明生物（2269）高開近4%，報136.5元。