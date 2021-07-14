美科技股復勇　旗下基金卻潛水　Cathie Wood女股神位讓予佩洛西

美科技股復勇，酷愛科技股的連登契媽Cathie Wood，旗下基金表現仍然低迷。契媽曾誇口稱年複合回報率可高達至30%，結果年初至今旗艦ARKK不升反跌，女股神之位亦要拱手相讓。

作為美國政壇第三號人手、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）最近封為新一代的「女股神」，甚至有投資平台稱「Full time speaker of the House, part time hedge fund investment advisor」（佩洛西的正職是眾議院議長，兼職是對沖基金經理）。



投資平台Iris App在社交平台上貼出佩洛西部分持倉，截至7月10日，其持有的CrowdStrike（CRWD）升92%，Microsoft（MSFT）升102%，Roblox（RBLX）升 35%；輝達（NVDA）升33%。 除了科技股，佩洛西亦有買入傳統股，如聯博（AB）亦升超4成。

投資平台Iris App在社交平台上，貼出佩洛西部分持倉。（Twitter截圖）

早前，佩洛西在年初向眾議院提交的交易報告顯示，去年12月底，她買入Apple（AAPL）、Tesla（TSLA）、迪士尼（DIS）的認購期權及20,000股聯博股份。 當時，Tesla股價創下逾900美元的歷史高位，Apple亦高見145.08美元。

丈夫「把握」時機亦成股神

就在美國國防部早前宣布重新招標價值100億美元的國防雲服務合同後，Amazon（AMZN）股價升近5%，再創歷史新高，佩洛西的老公保羅·佩洛西（Paul Pelosi）「把握」時機亦成股神。

據保羅今年7月2日依法披露的證券交易情況，在今年5月底至6月中旬期間進行數項交易：5月21日買入20張22年6月17日到期、行權價3,000美元的Amazon期權好倉；5月21日買入50張22年6月17日到期、行權價100美元的Apple期權好倉；6月3日買入50張22年6月17日到期、行權價400美元的英偉達（NVDA）期權好倉；6月18日買入40張看期權好倉合計以1200美元/股價格購入4,000股行權的Alphabet A類股期權好倉。保羅入場短短一個月內，Amazon累計升15%，Apple和英偉達亦分別升13%和22%。

保羅今年7月2日依法披露的證券交易情況。（網頁截圖）

另外，在今年3月，保羅買入價值195萬美元的微軟期權好倉，此時距離該公司確保獲得美國國防部價值220億美元的作戰部隊AR頭盔合同不到兩周時間；同樣在今年1月，在拜登新政府將電動車列為重要改革方向前，保羅亦大手筆買入了Tesla期權好倉。

對於外界的質疑，佩洛西的辦公室早前回應媒體採訪時表示，對於上述交易，佩洛西本人事先並不知情也沒有任何參與，同時亦沒有任何持股。