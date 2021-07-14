中國銀保監會：房地產貸款增速降至10.3%　低於全部貸款增速

中國銀保監會統計訊息與風險監測部負責人劉忠瑞，介紹中國銀行業保險業運行情況時指出，中國房地產貸款增速降至10.3%，繼續低於全部貸款增速。

《中國新聞網》報道，劉忠瑞稱，2021年以來，銀行業保險業保持了平穩運行的良好態勢。總體來看，呈現以下四個特點：

一、銀行業保險業資產和主要業務穩健增長。初步統計，6月末銀行業境內總資產328.8萬億元（人民幣‧下同），按年增長9.2%。其中，各項貸款按年增長11.9%。銀行業境內總負債301萬億元，按年增長9.1%。保險業總資產24.8萬億元，按年增長12.7%；保險資金運用餘額23.1萬億元，按年增長14.9%；原保險保費收入2.9萬億元，按年增長5.2%。

二、服務實體經濟質效持續提升。上半年，人民幣貸款增加12.76萬億元，按年多增6,677億元，銀行保險機構新增債券投資3.4萬億元，為實體經濟提供合理資金支持。普惠型小微企業貸款增速保持在30%以上，訊息技術服務業貸款、科學研究服務業貸款按年分別增長19.3%、23.7%，均高於各項貸款增速。製造業貸款較年初增加1.7萬億元，按年增速連續14個月保持在10%以上。涉農貸款餘額超過41萬億元，綠色信貸餘額達到12.52萬億元。保險業充分發揮風險保障作用。上半年提供保險保障金額5,276萬億元，按年增長31.6%，累計賠付支出7,651億元，按年增長21.3%。

三、重點領域風險有效防控。6月末，銀行業不良貸款餘額3.5萬億元，較年初增加1,083億元，不良貸款率1.86%，較年初下降0.08個百分點。銀行保險機構流動性總體保持平穩，商業銀行流動性比例57.2%，保險公司經營活動現金流穩定增長。高風險金融機構得到穩妥有序化解，中小機構改革化險工作穩步推進，影子銀行風險持續壓降，委託貸款、信託貸款較年初減少8,000多億元。堅決防止資本無序擴張，強化平台企業金融業務審慎監管。房地產貸款增速降至10.3%，繼續低於全部貸款增速。

四、銀行保險機構穩健性顯著增強。6月末，銀行業金融機構撥備餘額達到6.7萬億元，撥備覆蓋率190.3%，較年初上升7.5個百分點，貸款撥備率3.54%，與年初基本持平。當前，商業銀行資本充足率14.51%，保險公司綜合償付能力充足率246.7%，核心償付能力充足率234%，均保持較高水平。