金管局拍短片講「中環4型人格」　余偉文粉墨登場｜溫多娜手記

金管局再搞「新意思」，推出全新《中環4型人格》短片系列，介紹四大熱門金融範疇，包括數據科學（Data Science）、金融科技（Fintech）、綠色及可持續金融（Green and Sustainable Finance），以及財富管理（Wealth Management），以加強公眾對熱門範疇的認識。

短片系列是金管局去年11月推出的網劇《STEPS》的延續篇，金管局管理層今次積極參與《中環 4 型人格》短片系列製作過程，總裁余偉文更首次粉墨登場，於綠色及可持續金融的戲劇短片中客串飾演上司一角，在電梯口撞到由藝人蔡瀚億﹙ BabyJohn﹚扮演的「宏觀前瞻型」下屬，劇中面對這位滔滔不絕的下屬，余偉文也交足戲，雖然內心不耐煩，但仍笑容可掬。鏡頭一轉，余偉文已經戴上黑超，避免眼神接觸，但仍敵不過下屬的熱情，氣氛幽默。

戲劇短片於金管局FB播出，整段「同老細撞𨋢」短片，將講述4種人格打工仔，遇見老細均會呈現不同的表述，反映中環打工仔心聲。

《中環4型人格》短片系列分為兩部分，第一部分由三段戲劇短片組成，第一段短片已於今日（7月14日）在金管局的Facebook、Instagram及YouTube發放，而金管局總裁余偉文亦於今日的短片中粉墨登場。其餘兩段短片將會在未來兩日陸續推出。