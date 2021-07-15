創科人才｜數碼港學院新增暑期活動 　料吸逾800名學生參與

新經濟抬頭，對創科人才的需求愈來愈大。數碼港透過數碼港學院近年亦致力提供不同科技及創業相關活動及培訓計劃，擴大香港的科技人才庫。數碼港首席公眾使命官陳思源今日（14日）公布，數碼港學院自上年創立後已經有超過3,500人參與活動及培訓計劃，預計新增設的暑動精選活動將有超過800名同學參與。

科技大學工商管理二年級生梁宇軒參加了數碼港數碼科技實習計劃。 (CDTIP)

初創聘實習生 為彌補公司不足

陳思源表示今年實習計劃成果理想，數碼港數碼科技實習計劃 (CDTIP) 目前已有17間初創招聘了50位實習生，招聘仍然進行中。「我們發現大公司請實習生是為了履行社會責任，但大多初創公司請實習生是為了彌補公司人才的不足，對實習生抱有更大的期望和給予更多機會。」

其中一名實習生、科技大學工商管理二年級生梁宇軒指出，計劃令他能夠接觸更多學校以外的範疇，其實習的科創公司GoBuddy亦給予很多工作機會讓他學以致用。

另外，數碼港學分實習計劃 (Cyberport Scale Up Placement Programme)去年開始與六間本地大學，和一間海外大學新南威爾斯大學合作，成功對接53間初創、為超過90名學生提供實習機會，並計劃今年擴展至八間院校。參加了該計劃的香港大學LITE Lab 碩士生Sarah Leleu 分享了在「和田便當」當實習生的感受，認為數碼港提供了機會給她學以致用和增進法律以外的知識，並表示實習期結束後會繼續留任。

元朗商會中學中五學生陳玥盈參加了「數碼港暨Jumpstart:以stem創未來」，激發創業夢。

中五生製綠色傢俬 立志創業

以往數碼港學院推出暑期實習及活動大多支援大學生，今年更新增適合中小學生的活動，鼓勵他們更早接觸數碼科技相關工作。小學方面，有RoboMaster機甲大使青少年挑戰賽，主要是培養小學生對科技和工程理論知識以及增加實踐經驗。至於中學，則有四個新的暑期活動和計劃，包括有金融科技暑期計劃、人工智能網上訓練營、第一屆CAFEA青少年智慧城市論壇和數碼港暨Jumpstart:以stem創未來。

參加了「數碼港暨Jumpstart:以stem創未來」的元朗商會中學中五學生陳玥盈認為通過項目與組員模擬營運一間初創公司，製作綠色傢俬，能激發她創業的念頭，令她立志要創業。

陳思源強調數碼港學院是一個開放平台，並表示：「科創也是一條路，大公司會更喜歡有創業經驗的人。而數碼港學院是個開放平台，聯同科技界、金融界等機構提供課程培訓人才。」數碼港指聯同實習計劃，數碼港學院今年推出逾10個暑期學生活動和計劃，預期逾1,000位大、中小學生參與。