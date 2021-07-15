美股收市｜標指創新高　蘋果再破頂　電動車、能源股大跌

在美聯儲主席鮑威爾表示央行將維持寬鬆貨幣政策的影響下，標普500指數盤中創新高4393.68點後，小幅收高。大型科技股走高，蘋果（AAPL）股價收漲2.41%，盤中再刷新歷史。



美股收市，標準普爾500指數在稍早觸及新高後上漲5點或0.12%，報4374.3；道瓊斯工業平均指數上漲44.44點或0.13%，報34933.23，納斯達克綜合指數下跌0.22%或32.7點，報14644.95點。

美聯儲主席鮑威爾週三在國會聼證中表示，儘管通脹數據飆升，但美聯儲可以等待，然後逐漸開始減少買債。表示他仍預計通脹將放緩。

醫藥股表現優秀，美國的莫得納（MRNA）升4.895%，總部設於愛爾蘭的醫藥股培瑞克（PRGO）升3.11%。隨國際油價下挫，石油類股普遍跌，卡隆石油（CPE）跌約9%；西方石油（OXY）跌7.48%，西馬萊克斯（XEC）能源跌6.15%。替代能源同樣走低，太陽能股ENPH跌7.21%。新能源汽車類股普遍跌，TSLA特斯拉（TSLA）跌2.27%，中概股理想汽車（LI）跌超過6.73%，蔚來汽車(NIO)跌約4.248%，小鵬汽車（XPEV）跌3.674%。

其他熱門中概股中好未來漲約4%，騰訊ADR（TCEHY）和阿里巴巴（BABA）分別漲約1%，富途（FUTU）跌約3.48%，報130.4美元，創一個月新低。