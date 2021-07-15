華為「天才少年」計劃　201萬年薪聘「超級學霸」博士生

中國媒體《券商中國》報道，華中科技大學公布了2021年的華為「天才少年」，2位均是華中科技大學的畢業生，一位是2017級博士生廖明輝，斬獲「天才少年」最高檔年薪201萬元人民幣；另一位是本科畢業生武敏顏，年薪也超過100萬元。

這背後是華為對研發人才的渴望，據財報顯示，截止2020年底，華為的研發人員數量再創歷史新高，達到10.5萬名，佔公司總人數的53.4%，人均年薪高達70.6萬元。另外，2020年華為的研發費用達到1419億元，創出歷史新高，近十年累計投入的研發費用超7200億元。

摘得201萬年薪的廖明輝是一名不折不扣的超級學霸，他於2012年考入華中科技大學，本科期間，廖明輝全身心投入學業，在本科畢業時的第一篇論文，便發表於人工智能頂會AAAI（美國人工智能協會），引起了業界廣泛關注。之後繼續在華科攻讀碩士、博士，主攻計算機視覺方向。

攻讀博士期間，廖明輝的研究與學術才能顯露無遺，累計發表了10篇一作論文，包括2篇頂級期刊、7篇頂級會議、1篇二區期刊，同時申請了5項發明專利，發表的文字檢測算法被騰訊微信、百度等網路巨頭採用。

另外，廖明輝還2次獲得了國家獎學金，並斬獲了CCF-CV學術新鋭獎、AI華人新星百強、網路+大學生創新創業大賽國賽金獎、CSC-IBM中國優秀學生獎學金等多項大獎。目前，廖明輝已經前往深圳，入職華為。

另一位入選華為「天才少年」的本科畢業生武敏顏也非常優秀，在校期間，學習成績非常拔尖，並且有着豐富的大企業實習經驗，學習與創新能力都非常強。據華科計算機學院的老師介紹，武敏顏的綜合能力十分強，在華為「天才少年」選拔中給她加了很多分。

據華為官網介紹，華為「天才少年」計劃是由任正非發起的，用頂級挑戰和頂級薪酬去吸引頂尖人才的項目，最高年薪達201萬元，該計劃主要圍繞「聯接」、「人工智能」、「智能終端」、「雲與計算」、「智能汽車」、「智能製造」六大課題展開。

任正非曾在華為的內部講話中表示，這些天才少年就像「泥鰍」一樣，鑽活華為的組織，激活華為的隊伍。