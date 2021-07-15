中國第二季GDP增7.9%　恒指升逾百點　內銀股普遍向上｜持續更新

美國通脹超出預期，市場憂慮提前收水，隔晚美股三大指數個別走，苞指收升44點或0.13%，收報34933點；納指收報14644點，跌32點或0.22%；標指收報4374點，微升5點或0.12%。港終止三連升，周三（14日）收市報27787點，全日跌175點。恒指「黑期」今早跌約20點，在27734附近。



另今日可留意3隻新股掛牌，分別是醫脈通（2192）、百得利（6909）、德信服務（2215），其中百得利暗盤較為突出，收報5.78元，較招股價升31.36%。



【10:03】內銀股普遍向上

內地公布今年次季GDP增長7.9%，略低於預期的8%。港股最新升152點，報27940點。大市成交額366.95億元。

人行今日全面降準0.5個百分點，釋放長期資金約1萬億元人民幣。內銀建行（0939）升2%；工行（1398） 升1.8%；中行（3988）升1.5%；農行（1288） 升1.5%。

【09:49】恒指收復兩萬八

港股重上28000點，最新升214點或0.77%，報28001點。恒生科指報7680點，升12點或0.17%。大市成交額244.71億元。

【09:40】「三桶油」受壓

恒生指數續升118點，最新報27906點。恒生科指報7685點，升17點或0.23%。

比亞迪（1211）一度跌近5%，低見210.2元，最新報216.6元，仍跌2%。吉利（0175）挫逾2%，報24.15元；長汽（2333）亦跌1.1%，收報27.5元。

油價受壓，中海油（0883）跌1.9%，報8.14元；中石油（0857）報3.39元，跌0.877%；中石化（0386）跌1.06%，報3.73元。

【09:20】恒生指數高開13點

恒生指數高開13點或0.05%，報27801點。恒生科指平開，報7677點。恒生國指開報10057點，跌7點或0.07%。大市暫成交額40.12億元。

科技股騰訊（0700）高開0.9%，報561.5元；阿里巴巴（9988）平開，報206.4元；美團（3690）續跌0.21%，報289.4元；快手（1024）續吐0.06%，報160.3元。小米（1810）平開，報27.15元。

金融股方面，滙豐（0005）微升0.11%，報44.4元；港交所（0388）高開0.4%，報509元；友邦（1299）升0.8%，報96元。

再遭減持的比亞迪（1211）低開1.4%，報218元，吉利（0175）跌0.6%，報24.6元。

中石油（0857）低開2.6%，報3.33元。

醫脈通（2192）高開6.3%，報28.9元；百得利（6909）開報5.9元，勁升34.1%；德信服務（2215）平開，報3.06元。