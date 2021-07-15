港股料續整固　人行會否再「放水」成焦點｜早市部署

港股上日一如預期出現調整，雖然隔晚聯儲局主席鮑威爾再度「放鴿」，不過未能支持美股道指企穩三萬五大關，納指更掉頭倒跌，要注意美股若出現高位調整，將拖累港股的反彈勢頭。不過，內地的貨幣政策會否在有轉變，引發市場討論，特別是上日消息指人行進行MLF操作詢量，在兩大因素夾攻下，相信港股會續於二萬八樓下先行整固。

隔晚美股表現反覆，三大指數高開後皆出現倒跌，當中道指早段一度突破35000大關，再度嘗試逼近歷史新高，不過明顯出現阻力，最終道指及標普500指數亦只能勉強守住0.1%的升幅，納指則跌0.2%。

雖然隔晚聯儲局主席鮑威爾再度「放鴿」，不過未能支持美股道指企穩三萬五大關(資料圖片)

短線要留意，道指已經是是連續三日在盤中升穿35000點，但都未能守穩，即使昨日有聯儲局主席鮑威爾出席眾議院金融服務委員會，就半年度貨幣政策報告作證，並再度「放鴿」，重申高通脹只是暫時性，將逐步消退，要保持寬鬆貨幣政策；不過道指仍然在35000點遇阻。

值得關注的是，道指多次試高位不果，會否成了淡友造淡的借口，特別是現時正是美股業績期的開始。若美股出現高位調整，將拖累港股剛開始的反彈勢頭。

另一方面，繼上周五中國人行意外地全面降準後，貨幣政策會否出現調整時機，亦引發市場討論。

消息指人行進行MLF操作詢量 市場猜測再「放水」可能性

上日港股收市後，《路透》引述消息表示，人行在周一對部分銀行進行了MLF（中期借貸便利）操作詢量，令市場猜測再「放水」的可能性。

原因是按慣例，人行通常每周五對此進行詢量，而不是在周一，加上繼上周五意外全面降準後，投資界人士一直預期人行不會再進行MLF操作，因此，今次再次詢量引發市場猜測，不過詢量並不意味著一定會操作，進行放水。