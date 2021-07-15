內銀內險股急彈　人行再「放水」　降準加千億MLF操作

人行再「放水」，利好內銀、內險股，郵儲銀行（1658）升超7%，建設銀行（0939）升超3%，招商銀行（3968）升超4%，工商銀行（1398）升近3%；眾安在線（6060）升近9%，中國平安（2318）升超2%。

人行再「放水」 降準加千億MLF操作

人民銀行今日正式下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約1萬億元。

另外，人行稱，考慮到目前正值稅期高峰等因素，金融機構對中長期資金仍有一定需求，為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行開展1,000億元中期借貸便利（MLF）操作和100億元逆回購操作。

由於今日有4,000億元的中期借貸便利（MLF）到期，故今日實現淨回籠3,000億元。

提防中國平安「死貓彈」

值得一提的是，今年上半年，中國平安接連引發大股東拋售。截至昨日（14日）收市，中國平安每股報收57.91元，較2020年末的93.329元下跌37%。

裕興科技（8005）公布，於今年5月21日至7月2日期間於公開市場上出售合共300萬股中國平安H股，每股平均價格77.25元，總代價約2.32億元。截至2020年12月31日止年，公司出售股份所收取股息為626.1萬元。

出售所得款項淨額2.31億元，集團目前擬用於作資本開支、一般企業及營運資金用途。另由於出售股份於去年底賬面值為2.85億元，集團預計將確認虧損5,326萬元。

裕興科技投資中國平安的股票已有17年，此次套現清倉後，公司不再持有任何中國平安H股股份。

「李平安」自曝清倉

另外，長期看好中國平安的內地私募基金大佬李馳亦暗示拋售平保。據悉，李馳自2008年買入中國平安，隨後一直堅定持有並多次唱好，堅守十餘年，被股民稱為「李平安」。

不過，近日李馳卻自曝清倉中國平安，他表示，平保遭第一大股東拋售，已經不屬於他的「人棄我取」範疇了。