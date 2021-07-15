黑石再度豪賭美國樓市　斥60億美元購Home Partners of America

據《華爾街見聞》報道，黑石將以約51億美元收購AIG的美國經濟適用房項目。6月，黑石斥資60億美元收購Home Partners of America，還以30億美元收購SOHO中國（0410）股權。這些交易表明黑石正再一次大規模進軍房地產市場。

投資巨頭黑石集團正在大舉進軍房地產市場，不到一個月時間裏，拿下了超百億的資產。

黑石房地產收入信託（BREIT）與美國國際集團（AIG）共同宣佈，雙方已經達成最終協議，BREIT以大約51億美元的價格收購AIG在美國經濟適用房投資組合中的權益，交易全部為現金。該交易預計將於2021年第四季度完成。

這筆交易涵蓋美國波士頓、舊金山和西雅圖等城市的678個經濟適用房社區項目。所有這些開發項目都獲得了美國政府的稅收抵免，條件是對租金和居住進行嚴格限制，以便讓低收入者更容易找到住房。

黑石房地產全球聯席主管Kathleen McCarthy表示:「這些社區提供了關鍵的經濟適用房，我們期待成為長期業主。我們將投入大量資金改善住房條件，同時確保住房價格合理，並符合所有租金規定。我們致力於與這一領域的合作伙伴合作，擴大經濟適用房的供應。」

曾進軍銀主盤市場

這是黑石在不到一個月的時間裏對美國住房市場的第二筆豪賭。6月，黑石斥資60億美元收購了Home Partners of America，該公司在美國郊區購買並出租單户住宅租賃房產。

同樣是上個月，黑石集團還以30億美元收購SOHO中國控股權。

這些交易表明黑石集團正再一次大規模投資房地產市場，上一次黑石這麼做，還是在金融危機發生後的幾年裏。當時黑石成立了一家名為Invitation Homes的新公司，從2021年開始通過拍賣買入止贖房屋，購買了數萬套獨棟住宅。該公司於2017年完成了IPO，兩年後黑石減持了其持股。

除了房地產交易，BREIT與AIG還達成協議，將斥資22億美元收購AIG人壽保險和退休服務部門的9.9%的股份。這筆交易將使黑石保險業務管理的資產規模到2021年底增至約1,500億美元。