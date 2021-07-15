調查：多數日企擬將大宗商品上漲成本　轉嫁給消費者

據《路透》一項調查顯示，由於全球大宗商品漲價推高了進口成本，在新冠病毒大流行之際擠壓了企業獲利，大約三分之二的日本企業正在或計劃將原材料漲價的成本轉嫁給消費者。

調查顯示，極少數日本公司考慮在下半年對他們的主要商品和服務降價，而多數企業則會漲價或保持不變。

這份企業調查表明，日本企業改變了近20年的通縮期間的定價立場，過去他們擔心漲價會嚇走對價格敏感的消費者，紛紛下調商品和服務的價格。

這個轉變可能會讓日本央行的決策者們感到振奮，他們正苦於應對日本根深蒂固的疲弱通脹。通脹疲軟一定程度上是由於企業悲觀的定價行為，以及公眾的適應性通脹預期所造成的。

這項調查於6月30日至7月9日進行，調查了503家大中型非金融企業，收到240份回覆。調查發現，其中15%的企業能夠將原材料成本轉嫁給客戶，46%的企業會考慮仿傚，而39%的企業則無法轉嫁。

45%企業預料會加價

佔微弱多數的企業將在今年下半年保持其主要商品和服務的價格穩定，45%的企業預計會漲價，只有3%的企業打算降價。

相比之下，一年前進行的上一次調查發現，四分之三的企業會保持價格不變，17%的企業會降價，只有8%的企業計劃提高價格。

三分之二的企業認為，全球大宗商品成本不斷上升，給本財年的利潤帶來了下行壓力。