迅銷上財季扭虧　賺約31億元　海外UNIQLO首三季溢利增近9成

服裝品牌UNIQLO及GU母公司迅銷（6288）公布，截至今年5月底止的3個月內，母公司擁有人應佔溢利為454.83億日元（約31.84億港元），去年同期則虧損98.18億日元（約6.87億港元），每股基本盈利445.33日圓（約31.17港元）。

迅銷指，首三季度綜合收益總額為16,980億日圓，較去年同期增⾧9.9%；綜合經營溢利總額為2,278億日圓，按年增⾧72.1%，收益及溢利雙雙錄得大幅增⾧。

該公司又指，其他收入及開支項目下，計入以海外UNIQLO事業分部爲主的減值虧損175億日圓後，錄得淨損失152億日圓。

此外，融資收益及開支淨額錄得增⾧177億日圓，這主要是由於以外幣持有的資產等帳面值在兌換為日圓後帶來195億日圓的匯兌收益所致。因此，總計首三季度所得稅前溢利為2,456億日圓，按年增⾧72.5%，母公司擁有人應佔季度溢利為1,513億日圓，按年增⾧67%。

公司維持全年股息爲480日圓

公司補充指，鑑於COVID-19疫情在日本及部份市場影響擴大等因素，將下調2021年度預測，預計綜合收益總額將達21,500億日圓，較去年增長7%；綜合經營溢利總額將達2,450億日圓，按年增64%。

不過，集團維持其淨利與年度派息預測水平不變，預計全年度每股股息爲480日圓，其中包括中期及期末派息各240日圓，與上年度股息金額相同。

UNIQLO心齋橋旗艦店以往人山人海景像不復見。（UNIQLO）

日本UNIQLO收益及溢利雙雙大幅增⾧

在日本UNIQLO方面，首三季收益累計6,751億日圓，按年增長12.7%，經營溢利為1,195億日圓，按年增長51%，兩者均錄得雙雙大幅增長，主要受惠上半年因滿足居家需要的商品及秋冬主力商品銷情強勁而得此效果。

海外UNIQLO期內收益為7,396億日圓，按年增長9.8%，經營溢利為977億日圓，按年上升88.7%。公司指，得益於東亞各市場盈利能力改善，尤其中國市場在收益及溢利均錄得大幅增長，其市場在今年五一勞動節期間出現報復式消費令銷情格外強勁；而南韓則於毛利率及銷售、㇐般及行政開支比率改善，經營溢利扭虧爲盈；其他地區亦扭虧為盈。

另一品牌GU，首三季收益則按年上升7.1%至2,008億日圓；經營溢利為243億日圓，按年增⾧18.9%，錄得收益增⾧及溢利大幅增⾧。

目標成世界第一服裝零售製造商

公司表示，中期目標仍是要成為世界第一的服裝零售製造商。為實現此目標，將持續致力拓展海外UNIQLO、GU和全球電商等業務。同時在各個市場持續開展UNIQLO門店之際，深入傳播UNIQLO所提出的「LifeWear服適人生」理念。

目前海外UNIQLO事業分部以大中華地區及東南亞地區市場帶動下，處於成⾧階段。GU品牌事業分部在以日本市場為中心拓展業務的同時，亦將竭力確立其「時尚平價品牌」的地位。在電子商務方面，則透過與門店業務的大力整合以及服務種類的增加，收益正不斷擴大。

迅銷中午發公告，下午短暫停牌，待發出有關公司截至2021年5月31日止9個月的季度業績公告。該股停牌前中午收報58元，升2.66%，成交金額達1.74萬。