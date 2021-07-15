東京奧運趁機買日股　專家：唔只睇DONKI　成人板塊有得諗

東京奧運下周啟幕，香港相關概念股不多，不過日本卻相對地多，投資者可拉闊投資，多發掘不同市場的機遇。專門研究日本股的豐盛金融資產管理部分析員張雄畧認為，可趁東京奧運捕捉相關主題投資機會，他看好媒體相關公司、體育用品，甚至是安全套公司。



東京奧運下周啟幕，事實上，奧運因為新型肺炎疫情而延期一年，如今日本又因疫情反覆，而要閉門作賽。張雄畧認為，即使日本疫情反覆，但是料東京奧運仍會舉行，「奧運當中有五成收入來自廣播，三成來自贊助費，兩成來自門票收入，故此，即使東京奧運只是局部開放，仍能保留八成的收入。」

他看好直接參與東京奧運的媒體相關公司有電通（日：4324），及一眾電視台均會播放奧運項目，贊助商方面則可留意朝日啤酒（日：2502）、明治（日：2269）、日清（日：2897）等等。

豐盛金融資產管理部分析員張雄畧認為，可趁東京奧運捕捉投資主題機會，看好媒體相關公司、體育用品，甚至是安全套公司。

日本體育用品Asics勝美津龍 安全套吼岡本相模

日本體育用品方面，張雄畧則看好Asics（日：7936）多於美津濃（日：8022），因Asics來自中國地區的收入錄得高增長，同時管理層又積極向外積擴張。有趣的是，他提到歷年奧運安全套派發量十分高，故亦看好岡本（日：5122）和相模（日：5194）。

「目前基金對東京奧運概念股的部署以短線為主，目標回報為10%，而長期部署的則為電通和日本空港客運大樓（日：9706），日本空港客運大樓因旗下的羽田機場為奧運而擴建，成為了長期規劃，逐漸帶動公司業績增長」，張雄畧說。

張雄畧則看好Asics多於美津龍，因Asics來自中國地區的收入錄得高增長，同時管理層又積極向外積擴張。（ASICS）

日本股漸屬長期持倉 看好動漫半導體股

豐盛金融資產管理部董事黃國英表示，目前基金投資策略較為分散，截至6月底止，旗下基金資產總值超過29億元，當中日本股佔7%。

黃國英指，旗下基金近年增加投資日本股，除了因為日本股市較港股和美股滯後，有更大的值博空間。他看好日本動漫文化相關概念股、半導體等工業股，並期望未來日本股持倉維持在5%至10%水平。