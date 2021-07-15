莎莎首季港澳同店銷售額大增近四成　線上業務增幅達108%

莎莎國際（0178）公布截至今年6月底止首財季銷售數據，期內香港及澳門同店營業額按年上升38.7%至5.636億元，每宗交易平均按年上升27.1%，主要去年基數較低，交易宗數按年上升11.2%。

期內整體營業額為8.39億元，按年增長42.1%。

港澳銷售按年升3.5% 線上業務增幅達倍數

港澳本地客銷售按年升3.5%，受惠於去年的澳門特區政府消費券計劃為公司帶來新客戶，並持續光顧，使本地客銷售於首季持續增長。至於在香港銷售仍以本地客為主導，集團已計劃推出具吸引力的推廣優惠，以充分把握政府消費券的機會，刺激本地客的銷售。

至於線上業務亦有進一步增長，銷售按年增幅為108.8%，主要因「618 購物節」帶動公司在內地的第三方平台和微信小程序表現理想。季內，集團將繼續推動在營運層面的線上線下（O2O）融合工作，進一步擴展「網購店取」服務，並推出線上、線下互通的網店優惠。

莎莎指，截至今年6月底止，第一季港澳市場零售店數目由100間減少至98間，馬來西亞維持75間，內地市場則提升4間至61間，合共234間。﹙資料圖片﹚

內地新增4間分店 本港減兩間

在中國內地，集團於季內增加4間分店，零售銷售和同店銷售額分別季內錄得27.5%和 7.2%的升幅，撇除因疫情而延長會員積分獎賞計劃之影響，在同一個基礎上，中國內地的銷售按年增幅更達34%。

至於馬來西亞市場則仍受到新冠疫情影響，令其在當地的全線店舖於季內暫時停業累計 30日，導致第一季營業額跌31.9%。

公司又指，截至今年6月底止，第一季港澳市場零售店數目由100間減少至98間，馬來西亞維持75間，內地市場則提升4間至61間，合共234間。