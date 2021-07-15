摩根士丹利上季多賺12%　收入近148億美元　超出預期

撰文：孫素青
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摩根士丹利公布，上季普通股股東應佔盈利約34.1億元（美元‧下同），升約12%。

每股盈利1.85元，經調整後每股盈利1.89元。

期內，收入147.6億元，按年升8%，表現超出預期。

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