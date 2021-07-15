藥明康德盈喜　料上半年多賺最多55%

藥明康德（2359）盈喜，預料上半年歸屬股東淨利潤按年增加53至55%，實際金額增幅為9.1至9.44億元（人民幣‧下同）；扣除非經常性損益淨利潤按年增加86至88%，實際增加金額介乎9.72至9.95億元。

公司指出去年上半年，股東應佔淨利潤為17.17億元，扣除非經常性損益淨利潤為11.31億元。

公司指出，上半年盈利有逾50%增幅，從收入層面看，今年首季強勁增長勢頭，加上合同研發與生產（CDMO）等業務良好發展，第二季收入繼續強勁增長。由於作比較期間內地新冠疫情導致的成本影響已基本去除，故臨床研究及其他合同研究服務（CRO）較去年同期實現高增長。

從營業利潤來看，公司自去年同期新冠疫情期間的低生產力期全面恢復。生產力及經營效率持續提升，營業利潤大幅增長。

公司又指出，上半年非經常性損益項目的影響與去年同期相比有增長。主要由於公司投資的已上市公司及非上市股權市場價值上升等原因，使公司部分非流動金融資產的公允價值變動收益及投資收益增長較大，預料影響上半年利潤金額約20.48億元，去年上半年淨收益為10.31億元。

另一方面由於公司H股可轉股債券衍生金融工貝部分的公允價值，受公司H股股價大幅上升影響，今年上半年非現金賬面公允價值損失金額預計為14.93億元，去年同期淨損失為4.86億元。