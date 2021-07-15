金管局再延長預先批核還息不還本計劃下貿易融資還款期90天

金管局今日（15日）聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。

「預先批核還息不還本」計劃在去年5月推出，計劃涵蓋的貿易融資貸款已經先後5次展期各90天，部分貸款將於今年8月開始陸續到期。協調機制留意到香港外貿情況持續改善，整體貿易額已經回復到疫情前水平，本地經濟亦逐步復甦，企業資金流較疫情初期顯著改善，需要貸款展期的企業佔計劃涵蓋企業的比率已經由計劃首次推出時的16%大幅下降至計劃第二次延期時的2.1%。然而，有鑑於各地疫情仍然十分反覆，變種病毒在個別地區迅速傳播，經濟復甦面對很多不確定性，協調機制認為適宜再次延長計劃下貿易融資貸款還款期90天，直至計劃10月底全面到期為止。

金管局會與協調機制研究如何處理「預先批核還息不還本」計劃10月底到期的後續安排，在過程中會聽取銀行業界和工商界的意見，亦會參考海外地區處理類似計劃的做法。

有需要的企業客戶在今年8月至10月期間到期的貿易融資貸款可再獲延長還款期90天。合資格企業客戶在今年5月至7月底新取用的貿易融資貸款同樣可以獲延長90天。如屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。考慮到貿易融資屬短期性質，為平衡客戶的特殊情況和銀行風險管理的需要，如果同一筆貿易交易的貸款自原貸款日起累積展期270天或以上，銀行可以採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，按客戶的個別情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。

與之前延長計劃時一樣，銀行不會為這次延長安排向合資格客戶發個別通知，有需要的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核原則處理。為了更全面了解客戶的需要，銀行在處理過程中，可能會邀請客戶提供最新的營運及財務資料。