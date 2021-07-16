雷軍當選福布斯中國最佳CEO 　「ATM」均失落三甲

福布斯中國發布2021年最佳首席執行官（CEO） 排行榜。數據顯示，50位上榜的CEO的平均年齡近54歲，女性CEO有5位。其中，小米集團雷軍位列榜首、海康威視胡揚忠位列第二、比亞迪王傳福位列第三。

據券商中國統計，上榜的50位CEO所屬49家上市公司，多為製造業企業。截至7月15日，49家上市公司總市值合計達12.55萬億元（全部公司市值以人民幣計），其中市值最高的是寧德時代，總市值達1.32萬億元。

在2021年福布斯中國最佳CEO排行榜中，小米集團雷軍位居榜首。目前，雷軍本人並未表態，小米公司則在官方微博上回應稱不忘初心，生生不息。「讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活」一直以來都是雷總的目標，也是小米的使命。

回顧2020年榜單，榜首是阿里巴巴CEO張勇。同時，騰訊馬化騰位居第二，美團點評王興、網易丁磊也都居於前十。

與去年相比一個顯著變化就是，今年網路行業CEO入選人數明顯下降。

對此，福布斯中國稱，除了資本市場表現欠佳外，網路反壟斷政策背景下，網路行業的人事也在出現動盪。胡曉明辭去螞蟻集團首席執行官、創辦拼多多的黃錚先後辭任公司CEO和董事長、字節跳動張一鳴也在近期宣佈辭去公司CEO職位；中國網路行業生態劇變、品牌裹挾資本的野蠻生長的時代或將終結。