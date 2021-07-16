Elon Musk承認Cybertruck可能失敗　「因為與眾不同，我不在乎」

Tesla的CEO馬斯克（Elon Musk）周四在Twitter上與粉絲交流時表示，他的公司即將推出的電動皮卡Cybertruck「總是有一些機會失敗」。儘管如此，馬斯克仍計劃保持與展示車幾乎完全相同的「生產設計」——一個巨大的金屬梯形。

《新浪財經》報道，馬斯克寫道：「坦率地說，Cybertruck總是有一些失敗的可能性，因為它是如此與眾不同。但我不在乎。就算別人不喜歡，我也非常喜歡它。其他卡車看起來都是同樣東西的複製品，但Cybertruck看起來就像是來自未來的外星人制造的。」

Cybertruck在2019年的發布活動引起了轟動，因為這款車的設計與眾不同，而且馬斯克要求特斯拉設計負責人弗朗茨·馮·霍爾豪森（Franz von Holzhausen）嘗試砸碎汽車的窗户，他也這麼做了。霍爾豪森向其中一扇窗户扔了一個金屬球，當玻璃被擊碎時馬斯克吃了一驚，儘管窗户沒有掉落。

儘管發布會上出現了混亂，也不確定特斯拉何時能開始交付Cybertruck，但100美元的訂單還是源源不斷。馬斯克自豪地說，Cybertruck首次亮相後，公司在大約一周內就收到了25萬輛的訂單。

在去年9月特斯拉的年度股東大會和電池日（Battery Day）活動上，馬斯克透露，特斯拉收到了太多Cybertruck訂單，以至於該公司已停止計算。「訂單很大，」他說，「……超過50萬輛的訂單。我想大概是60萬，基本上是很多。我們已停止計數。」

馬斯克還表示，特斯拉不打算在Cybertruck上安裝門把手，但沒有具體說明這種車輛是否能達到美國聯邦機動車安全標準。他還提醒粉絲，特斯拉已經決定為Cybertruck添加一個四輪轉向系統。這應該能使它在一條直線上沿着對角線移動，進出一些狹窄的地方。

他寫道：「最終，我們保持了和展示車幾乎完全一樣的生產設計。只是這裏和那裏做了一些小調整，使它稍微更好。沒有門把手。汽車能認出你並開門。擁有四個輪子的轉向對於靈活操控和急轉彎來說是驚人的！」

如果像馬斯克承諾的這樣推出四輪轉向功能，將使Cybertruck更直接地與通用的GMC悍馬電動車競爭。