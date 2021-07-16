恒指本周累升660點險守二萬八　港交所飆逾3%創近5個月新高

昨日港股反彈，收市報27996點，全日升208點，未站穩二萬八。隔晚美股科技股回吐，納指收報14543點，吐101點或0.7%。美國聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局將繼續評估影響通脹的風險，而且相當長的一段時間內，政策將保持寬鬆。



另今日有5隻新股掛牌，其中康聖環球（9960）跌穿招股價，於富途暗盤收報9.15元較招股價9.78元跌6.4%，一手500股帳面蝕265元。



【16:10】港股企穩二萬八

港股全日升8點或0.03%，收市報28004點，企穩二萬八。大市5日累升660點，成交額達1,536.99億元。恒生科指則跌46點或0.61%，收報7614點。恒生國指亦跌21點或0.21%，收報10152點。

港交所（0388）領軍，全日升3.76%，收市報524元，成交金額88.31億元。小米（1810）亦漲4.8%，收報28.25元，為表現最好的藍籌。

科技股騰訊（0700）全日微跌0.18%，收市報564元；阿里巴巴（9988）亦跌0.6%，收報209.4元；美團（3690）則升0.14%，收報290.8元；京東（9618）漲0.34%，收報298元。

申洲國際（2313）全日瀉4.85%，收市報166.6元，成交額9.87億元。

恒大（3333） 全日飆升9.5%，收報9.8元。

【14:30】港股升幅收窄至近百點

恒生指數升幅收窄，午後升90點或0.32%，報28086點；恒生科指轉跌30點或0.39%，報7631點。大市成交額暫為1,058.12億元。

小米（1810）午後升幅略收窄，最新報28.45元，升5.6%。

騰訊（0700）轉跌0.09%，報564.5元；阿里巴巴（9988）漲0.3%，報210元；美團（3690）升0.5%，報291.8元。

微盟（2013）挫5.8%，報12.56元。

中國恒大（3333）仍飆逾一成，報9.89元。

【12:10】港股半日升124點

港股半日升124點或0.45%，報28121點。恒生科指跌17點或0.22%，報7644點；恒生國指升19點或0.19%，報10194點。半日大市成交額758.71億元。

小米（1810）半日漲4.8%，收報28.25元，成交額半日達46.19億元。騰訊（0700）微升0.44%，報567.5元；阿里巴巴（9988）則跌0.2%，收報210.2元；美團（3690）漲0.5%，收報291.8元。

港交所（0388）半日抽升3.9%，中午收報524.5元，成交額37.38億元。

比亞迪（1211）半日漲2%，中午收報218元；吉利（0175）揚1.6%，報24.75元；長汽（2333）收報28.75元，升5.9%。

中國恒大（3333）中午收報7.5%，收報9.62元。

【11:30】港交所飆逾3%

恒生指數突然抽升，倒升127點或0.46%，最新報28123點；大市成交金額暫為655.9億元。

港交所（0388）抽升3.6%，報523元；成交金額20.69億元。據外電報道，中國計劃讓赴港公開上市的公司免於申請網絡安全監管機構的批准，從而為選擇香港、而不是美國發行股份的互聯網公司消除擔憂。

【11:00】港交所一度失500元關

恒生指數最新跌64點或0.23%，報27931點。

港交所（0388）一度失500元關，最新跌1%，報499.5元。滙豐（0005）微跌0.23%，報44.05元。

濠賭股全線向下，澳博（0880）挫2.23%，報7.89元；新濠國際發展（0200）跌1.84%，報12.8元；金沙中國（1928）跌1.3%，報30.55元；永利澳門（1128）跌0.9%，報11.44元；銀娛（0027）微跌0.85%，報58.55元；美高梅中國（2282）跌0.4%，報10.5元。

【10:22】港股跌幅收窄 小米續揚逾4%

港股最新跌14點或0.05%，報27981點。恒生科指亦微跌15點或0.2%，報7646點。

小米（1810）續揚4.5%，報28.15元。

中車時代電氣（3898）飆8.4%，報56.6元。

東岳集團（0189）漲5.7%，報12.28元。

贛鋒鋰業（1772）漲2.25%，報149.7元；長汽（2333）升4.8%，報28.45元；吉利（0175）揚2.5%，報24.95元。

【09:45】恒大飆11.7%

恒生指數反覆向下，最新跌66點或0.24%，報27929點；大市成交額194.02億元。

小米（1810）上揚逾3%，報27.7元。

藥明（2269）上升3.8%，報142.9元。

恒大（3333）飆11.7%，報10元。

長汽（2333）上揚4%，報28.25元；吉利（0175）升0.82%，報24.55元。

【09:20】恒生指數低開23點

恒生指數低開23點或0.08%，報27972點。恒生科指低開21點或0.29%，報7639點。恒生國指開報10175點，升1點或0.01%。大市暫成交額31.75億元。

昨晚外媒消息傳出，騰訊（0700）及阿里（9988）破冰，擬逐步互通服務，包括淘寶引入騰訊旗下的微信支付。騰訊高開0.4%，報567元；阿里巴巴低開0.1%，報210.4元；美團（3690）亦跌0.96%，報287.6元；快手（1024）續吐1%，報153.3元。小米（1810）升0.6%，報27.1元。

金融股方面，滙豐（0005）吐0.7%%，報43.85元；港交所（0388）低開0.2%，報504元；友邦（1299）升0.3%，報96.35元。

再遭減持的比亞迪（1211）高開0.56%，報215元，吉利（0175）平開，報24.35元。

中電信 （00728）升3%；恒大 （3333）擬派特息，股價逆市升逾7%，報9.59元。