恒指跌幅不足百點　小米續揚逾4%　中車時代電氣飆逾8%｜持續更新

昨日港股反彈，收市報27996點，全日升208點，未站穩二萬八。隔晚美股科技股回吐，納指收報14543點，吐101點或0.7%。美國聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局將繼續評估影響通脹的風險，而且相當長的一段時間內，政策將保持寬鬆。



另今日有5隻新股掛牌，其中康聖環球（9960）跌穿招股價，於富途暗盤收報9.15元較招股價9.78元跌6.4%，一手500股帳面蝕265元。



【10:22】港股跌幅收窄 小米續揚逾4%

港股最新跌14點或0.05%，報27981點。恒生科指亦微跌15點或0.2%，報7646點。

小米（1810）續揚4.5%，報28.15元。

中車時代電氣（3898）飆8.4%，報56.6元。

東岳集團（0189）漲5.7%，報12.28元。

贛鋒鋰業（1772）漲2.25%，報149.7元；長汽（2333）升4.8%，報28.45元；吉利（0175）揚2.5%，報24.95元。

【09:45】恒大飆11.7%

恒生指數反覆向下，最新跌66點或0.24%，報27929點；大市成交額194.02億元。

小米（1810）上揚逾3%，報27.7元。

藥明（2269）上升3.8%，報142.9元。

恒大（3333）飆11.7%，報10元。

長汽（2333）上揚4%，報28.25元；吉利（0175）升0.82%，報24.55元。

【09:20】恒生指數低開23點

恒生指數低開23點或0.08%，報27972點。恒生科指低開21點或0.29%，報7639點。恒生國指開報10175點，升1點或0.01%。大市暫成交額31.75億元。

昨晚外媒消息傳出，騰訊（0700）及阿里（9988）破冰，擬逐步互通服務，包括淘寶引入騰訊旗下的微信支付。騰訊高開0.4%，報567元；阿里巴巴低開0.1%，報210.4元；美團（3690）亦跌0.96%，報287.6元；快手（1024）續吐1%，報153.3元。小米（1810）升0.6%，報27.1元。

金融股方面，滙豐（0005）吐0.7%%，報43.85元；港交所（0388）低開0.2%，報504元；友邦（1299）升0.3%，報96.35元。

再遭減持的比亞迪（1211）高開0.56%，報215元，吉利（0175）平開，報24.35元。

中電信 （00728）升3%；恒大 （3333）擬派特息，股價逆市升逾7%，報9.59元。